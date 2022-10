Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII: Đại biểu là tiến sĩ, thạc sĩ chiếm 30%

TPO - Chiều 17/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022 - 2027), khai mạc với tinh thần hành động: "Bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”.

Dự phiên thứ nhất Đại hội có Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; chị Trần Hoài Minh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

15 đại biểu khối Tình báo, 78 đại biểu là học viên

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 anh, chị; đoàn thư ký Đại hội gồm 2 anh, chị; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. Theo đó, Đại hội diễn ra trong hai ngày (17 - 18/10), phiên trọng thể vào sáng 18/10.

Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện hơn 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trong số 300 đại biểu dự Đại hội, có 14 đại biểu đương nhiên, 271 đại biểu do đại hội cấp dưới bầu, 15 đại biểu chỉ định. Có 254 đại biểu nam, 46 đại biểu nữ. Có 275 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tương đương 91,7%. Có 28 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Về cơ cấu khối đối tượng theo lĩnh vực công tác, có: 5 đại biểu là cán bộ Đoàn chuyên trách cấp bộ; 20 đại biểu là cán bộ Đoàn chuyên trách các đơn vị trực thuộc; 36 đại biểu khối An ninh; 15 đại biểu khối Tình báo; 36 đại biểu khối An ninh; 93 đại biểu khối Cảnh sát; 37 đại biểu khối Tham mưu xây dựng lực lượng; 41 đại biểu khối Hậu cần, y tế; 78 đại biểu là học viên các Học viện, trường Công an nhân dân.

Về trình độ chuyên môn, có 3 tiến sĩ, 87 thạc sĩ, 163 đại học. Độ tuổi bình quân của đại biểu dự Đại hội là 29,1 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất 19 tuổi.

Hơn 15.000 công trình thanh niên bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an khóa XXI (2017 - 2022).

Trong giai đoạn 2017 - 2022, toàn thể đoàn viên thanh niên lực lượng Công an nhân dân đã biểu thị quyết tâm thực hiện chương trình hành động với 3 phong trào cách mạng “Thanh niên Công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Thanh niên Công an tình nguyện”. Đặc biệt, thanh niên Công an đã thi đua, thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với “3 nội dung xung kích, 3 nội dung sáng tạo và 3 nội dung tình nguyện”.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Trong đó, có 11.169 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên được học tập, tập huấn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; 26.652 đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị nghiệp vụ, học viên các học viện, trường Công an nhân dân sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ. Tất cả tổ chức Đoàn trực thuộc Bộ Công an đã tổ chức 3.526 hoạt động rèn luyện thể chất, nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên; đăng ký, đảm nhận 3 công trình thanh niên cấp Trung ương, 52 công trình cấp Bộ, 176 công trình cấp huyện và 1.724/1.000 công trình, phần việc cấp cơ sở. 25.550 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đạt 98,2%.

5 năm qua, tuổi trẻ Công an nhân dân đã đăng ký, đảm nhận hơn 15.000 công trình thanh niên trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; tổ chức hiệu quả 680 câu lạc bộ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, võ thuật.

Bên cạnh đó, tổ chức hơn 600 đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện; động viên hơn 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, ứng trực chiến đấu, xung kích đảm nhận các khâu yếu, việc khó, xung phong đảm nhận công tác ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, tình nguyện tăng cường cho lực lượng chiến đấu, đơn vị cơ sở tại các địa bàn, các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ...

Từ các phong trào hành động cách mạng đã xuất hiện hàng vạn đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện.

Ngay sau khai mạc Đại hội, các đại biểu tham gia 4 trung tâm thảo luận với chủ đề: - Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, rèn luyện bản lĩnh, ý thức vì nhân dân phục vụ cho thanh niên công an. - Thanh niên công an xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc. - Tuổi trẻ Công an nhân dân tiên phong chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác công an. - Xây dựng Đoàn vững mạnh góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.