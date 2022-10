Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII: Tuyên dương 77 công trình thanh niên tiêu biểu

TPO - Tối 17/10, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII tuyên dương, trao thưởng 77 công trình thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022. Trong đó, có các công trình được thai nghén từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự an toàn của Nhân dân.

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII tổ chức Lễ tuyên dương, trao thưởng công trình thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022 và Liên hoan dân vũ “Sắc màu tuổi trẻ CAND”; trao thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc, biểu trưng về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị.

Trung tá Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết: Lễ tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022 thuộc khuôn khổ Festival "Tuổi trẻ sáng tạo".

Đến với Festival “Tuổi trẻ sáng tạo” lần này, Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương đã lựa chọn, giới thiệu 109 công trình thanh niên tiêu biểu là những sản phẩm sáng tạo đã và đang góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, trên các lĩnh vực an ninh, tình báo, cảnh vệ, khối cảnh sát, khối tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật và bệnh viện Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã giới thiệu 148 công trình thanh niên tiêu biểu trong công tác phối hợp giữa tuổi trẻ Bộ Công an với Đoàn Thanh niên 28 tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ về hướng dẫn, tổ chức cho thanh niên tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm.

Ban Tổ chức đã rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng, để lựa chọn tuyên dương, trao thưởng cho 77 công trình thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác.

Trung tá Đồng Đức Vũ cho biết, thời gian tới, cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu, xác lập giải pháp phù hợp để triển khai sâu rộng hoạt động sáng tạo trong tuổi trẻ các lực lượng an ninh, tình báo, cảnh vệ, khối cảnh sát, khối xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, các học viện trường CAND, từ cấp Bộ đến cấp cơ sở, phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, ứng dụng thành quả của khoa học công nghệ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị biểu dương, ghi nhận: 77 công trình thanh niên xuất sắc được tuyên dương là đại diện tiêu biểu cho các công trình, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ toàn lực lượng CAND. Đó là những sản phẩm được hình thành và hiện thực hóa từ nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân.

Trong số 77 công trình được tuyên dương, có những công trình do đoàn viên các đơn vị chiến đấu thuộc lực lượng an ninh, cảnh sát thai nghén từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, có những công trình xuất phát từ yêu cầu bức thiết trong bảo vệ sự an toàn của nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, có những công trình nhằm hỗ trợ nhân dân thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.



Mỗi công trình, sản phẩm sáng tạo của các đồng chí đã tạo nên bức tranh đầy màu sắc của thanh niên Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị.

Tại chương trình đã trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc, biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII cho 12 nhóm tác giả, tác giả.