Lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân

TPO - Để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, rèn luyện bản lĩnh, ý thức vì nhân dân phục vụ cho thanh niên công an, nhiều đại biểu Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII đề xuất đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; sử dụng hiệu quả truyền thông từ mạng xã hội...

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022 - 2027) diễn ra với tinh thần hành động "Bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã chia tổ thảo luận tại 4 trung tâm thảo luận với chủ các chủ đề: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, rèn luyện bản lĩnh, ý thức vì nhân dân phục vụ cho thanh niên công an; Thanh niên Công an xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc; Tuổi trẻ CAND tiên phong chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác Công an; Xây dựng Đoàn vững mạnh góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tham gia thảo luận chủ đề Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, rèn luyện bản lĩnh, ý thức vì nhân dân phục vụ cho thanh niên công an, Đại uý Nguyễn Tiến Thiệu - Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân, đóng góp ý kiến về công tác truyền thông xã hội cần coi trọng tính định hướng và kiểm soát nội dung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội.

“Tổ chức Đoàn phải đảm bảo được cơ sở pháp lý vững chắc trong việc tuyên truyền trên không gian mạng. Đồng thời phải xây dựng được hệ thống quy trình chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu thu thập thông tin, biên tập và kiểm duyệt nội dung”, đại uý Thiệu nói.

Theo Đại uý Thiệu, sử dụng truyền thông xã hội phục vụ tuyên truyền, giáo dục phải thu hút được nhân lực và phát huy khả năng, trí tuệ của đoàn viên. Việc tổ chức và xây dựng các nội dung phải đảm bảo hài hoà, cân đối theo hướng mở, có tính hướng dẫn, khơi gợi để đoàn viên phát huy tính chủ động, tự học tự nghiên cứu, “chiếm lĩnh” tri thức và tôi rèn đạo đức, bản lĩnh chính trị.

Bên cạnh đó, thường xuyên tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên làm công tác truyền thông.

Đại uý Võ Quốc Vạn - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai, nêu thực trạng mạng xã hội bị các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng, khai thác để phát tán các thông tin sai trái, bịa đặt gây nhiễu loạn thông tin; sử dụng một số hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ công an sai phạm để bôi nhọ uy tín, danh dự của ngành.

Trong khi đó, một số cán bộ chiến sĩ chưa chủ động và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp của đồng đội, của lực lượng hoặc còn qua loa, hình thức.

Đại uý Vạn đề xuất, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) diễn ra vào ngày 17 và 18/10, là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, là Đại hội của sức trẻ, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của đoàn viên thanh niên công an. Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 63 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an và 63 Bí thư Đoàn Thanh niên công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện cho hơn 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng.