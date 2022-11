Chị Hồ Thanh Thảo làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bình Dương

TPO - Ngày 4/11, Tỉnh Đoàn Bình Dương vừa tổ chức trao quyết định công nhận Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự lễ trao quyết định có chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương; anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương; đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Tại Hội nghị, chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao quyết định công nhận Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 cho chị Hồ Thanh Thảo - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương chúc mừng và tin tưởng chị Hồ Thanh Thảo sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết cùng với tập thể BCH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, thiếu tá Trần Hữu An – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Bình Dương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh Bình Dương.