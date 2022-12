Đại tướng Tô Lâm gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu CAND dự Đại hội Đoàn toàn quốc

TPO - Chiều 13/12, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu CAND dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 14-16/12/2022. Trong số 980 đại biểu dự đại hội, lực lượng CAND có 50 đại biểu là đoàn viên thanh niên ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng dự Đại hội.

Trong số 50 đại biểu dự Đại hội, có 5 đại biểu đương nhiên, 1 đại biểu chỉ định, 44 đại biểu do Đại hội Đoàn Bộ Công an và Đại hội Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố bầu. 12 đại biểu nữ, 8 đại biểu người dân tộc thiểu số, 1 đại biểu là chiến sĩ nghĩa vụ, 2 đại biểu là học viên…

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu CAND dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại tướng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà các đại biểu đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tham gia với tinh thần tích cực, chủ động vào các nội dung, lịch trình của Đại hội; tập trung nghiên cứu, đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị, các đại biểu tập trung tuyên truyền, lan tỏa những đóng góp, thành tích, chiến công của lực lượng CAND, tuổi trẻ CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và công tác Đoàn, phong trào thanh niên nói riêng; những nhiệm vụ chiến lược mà Đảng, Nhà nước giao cho lực lượng công an chủ trì triển khai như Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025…

Thay mặt đại biểu, trung tá Đồng Đức Vũ , Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an khóa XXI, trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, đại biểu, khách quý đã đến dự buổi gặp mặt và nghiêm túc quán triệt, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của Bộ trưởng dành cho các thành viên trong đoàn.

Đồng thời, bản thân cán bộ đoàn, đoàn viên tham dự Đại hội luôn xác định tâm thế của những đại biểu gương mẫu, đại diện cho sức trẻ, khát vọng cống hiến của thanh niên công an, đem tiếng nói của lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự đến với ngày hội lớn của thanh thiếu nhi cả nước.

Theo trung tá Vũ, đoàn đại biểu CAND sẽ tham gia nghiêm túc, trách nhiệm các nội dung của đại hội; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của Đại hội, quy định của Điều lệnh CAND; đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, định hướng lớn trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của thanh thiếu nhi trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vững chắc từ cơ sở, từ đó góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lan tỏa hình ảnh đẹp, để lại dấu ấn đậm nét của thanh niên trong toàn xã hội.