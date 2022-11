Tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ đến tận nhà làm căn cước công dân cho các cụ già

TPO - Hàng trăm người già, người tàn tật ở vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn đã vô cùng phấn khởi khi có Căn cước công dân (CCCD) gắn chip ngay tại nhà, mà không phải đi xa, nhờ “dịch vụ” hỗ trợ tận nơi của lực lượng Đoàn thanh niên Công an Cần Thơ.

Ngày 18/11, tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, thực hiện Công trình “Tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ xung kích trong thực hiện Đề án 6, phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Đoàn thanh niên Công an TP Cần Thơ thành lập 2 tổ cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân. Trong đó, một tổ đặt tại trụ sở Công an xã Thạnh An, tổ còn lại lưu động làm tại nhà thờ giáo họ Kim Anh (ấp G1, xã Thạnh An).

Những trường hợp người già, người bệnh tật đi lại khó khăn, xa trung tâm xã đều được lực lượng đến tận nơi hỗ trợ.

Bà Phạm Thị Gương (ngụ ấp G1, xã Thạnh An) vui mừng nói: “Tôi năm nay 72 tuổi, già yếu, con cái bận đi làm ăn, nhà lại ở tận trong ruộng nên không ai đưa đi làm căn cước mới. Vậy mà mấy chú công an cũng chịu khó lặn lội tới đây để làm cho tôi, mừng lắm”.

“Ngoài việc nhà các cụ ở trong vườn, trong ruộng rất xa thì có nhiều cụ bệnh nặng không thể ngồi dậy nên rất khó chụp hình. Thêm nữa, tuổi cao vân tay mất nét nên chúng tôi phải kiên nhẫn thực hiện nhiều lần, các cán bộ ai nấy cũng đều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành thủ tục cấp CCCD cho các cụ một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất”, Thượng uý Nguyễn Thanh Thái - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ chia sẻ.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chỉ trong một ngày, lực lượng đã thực hiện cấp thẻ CCCD cho 100 trường hợp là người già, bệnh tật, đi lại khó khăn.