Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM có thành tích nổi bật về dự Đại hội Đoàn toàn quốc XII

TPO - Là gương thanh niên công an tiêu biểu của TPHCM với những ý tưởng sáng tạo cho phong trào Đoàn, Đại úy Đặng Văn Thắng vinh dự là đại biểu có nhiều thành tích nổi bật về dự Đại hội Đoàn toàn quốc XII.

Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc XII, Đại úy trẻ mong muốn sự kiện chính trị trọng đại này cũng sẽ là một “lễ hội” về chuyển đổi số của thanh niên Việt Nam. Không chỉ vậy, Đại hội sẽ định hướng cụ thể, kịp thời, có kế hoạch hỗ trợ thanh niên về việc thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và áp dụng công nghệ chuyển đổi số vào thực tiễn học tập, sinh hoạt, công tác, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các thế lực thù địch. Điều này sẽ là minh chứng rõ nét nhất trong việc thể hiện truyền thống xung kích, tiên phong của thanh niên Việt Nam trong mọi thời điểm, giai đoạn của lịch sử nước nhà.

Thành tích nổi bật của Đại úy Đặng Văn Thắng: Nhiều năm liên tục đạt được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Là 1 trong 500 đảng viên trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2019; Giải thưởng Lý Tự Trọng; Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2020; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Bằng khen của Thành uỷ đã có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - 2022;

Với vai trò là một thủ lĩnh Đoàn trong lực lượng Công an thành phố có gần 9.000 đoàn viên thanh niên, Đại úy Đặng Văn Thắng luôn tâm huyết với việc triển khai thực hiện các công trình thanh niên có tính lâu dài để nhân rộng, kết nối, phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở. Anh cũng tích cực huy động đoàn viên trong và ngoài lực lượng tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển và nâng tầm các đội hình tuyên truyền pháp luật của tuổi trẻ công an thành phố...

Hầu hết các công trình thanh niên liên quan đến công tác tuyên truyền do Đại úy Thắng tham mưu thực hiện đều có sức lan tỏa và khả năng nhân rộng cao. Cụ thể, anh đã trực tiếp tham mưu chuẩn hóa giáo trình, đề cương tuyên truyền pháp luật, cẩm nang tuyên truyền bằng hình thức infographic, bổ sung nội dung nhận diện thủ đoạn của các loại tội phạm, xây dựng video tuyên truyền về các vụ án, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... nhằm tác động sâu sắc đến các đối tượng được tuyên truyền.

Trong số đó, phải kể đến công trình “Tuổi trẻ Công an TPHCM xung kích tham gia phòng, chống tội phạm liên quan "tín dụng đen" trên địa bàn”, Đại úy Thắng đã tham mưu phối hợp với các phòng chức năng của công an thành phố xây dựng nhiều loại cẩm nang về đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng xã hội... để nâng cao tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân. Hiệu ứng công tác tuyên truyền pháp luật từ công trình này góp phần giảm rõ rệt tội phạm liên quan hoạt động "tín dụng đen" tại địa bàn các khu dân cư, khu vực tập trung nhiều công nhân lao động.

Ngoài ra, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cũng tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xâm hại trẻ em, tập huấn các kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi và những người làm nghề "xe ôm công nghệ".