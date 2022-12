Thanh niên công an Thủ đô nêu kỳ vọng, bày tỏ quyết tâm trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc XII

TPO - 5 đồng chí đại diện cho thanh niên công an Thủ đô nêu kỳ vọng và bày tỏ sự quyết tâm trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc XII về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, mỗi đồng chí thanh niên công an Thủ đô tự hứa sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới, sáng tạo các hoạt động để xây dựng hình ảnh Thanh niên CAND gần gũi, vì nhân dân phục vụ!

Phong trào mang tính cách mạng, đột phá

Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1994, quê Phú Thọ) nguyên là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm, Uỷ viên chuyên trách Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, mong muốn Đại hội XII thực sự là ngày hội của tuổi trẻ cả nước, tập trung được trí tuệ, tài năng của nhân tài quốc gia để cùng đoàn kết, đồng lòng hướng tới xây dựng một đất nước hùng cường, hiện thực được khát vọng Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ tới, Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng một Việt Nam khát vọng. Không ngừng sáng tạo, lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng, phấn đấu là một cán bộ Đoàn gương mẫu, một người chiến sĩ Công an được nhân dân tin yêu.

"Là một đại biểu thanh niên công an, tôi muốn gửi lời chúc tới Đại hội XII thành công tốt đẹp, đề ra được những nghị quyết, phương hướng sát với thực tiễn, kết tinh được trí tuệ, sức trẻ của cả nước để cùng nhau đoàn kết xây dựng và triển khai các phong trào mang tính cách mạng, đột phá. Tôi cũng xin được đại diện cho tuổi trẻ công an Thủ đô xin hứa sẽ tích cực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới, sáng tạo các hoạt động và trong cách triển khai các hoạt động để xây dựng hình ảnh thanh niên CAND gần gũi, vì nhân dân phục vụ!", Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng luôn quan niệm, người thủ lĩnh của Đoàn phải là "mắt xích" gắn kết, tập hợp đoàn viên trong các hoạt động, tạo cơ hội để Đoàn viên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội để thể hiện và khai phá năng lực, sở trường của bản thân. Từ đó chủ động tìm tòi, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy những hoạt động mới vừa gắn với công tác chuyên môn vừa xây dựng được phong trào để những đoàn viên khác tích cực, tự giác tham gia. Khi đó người thủ lĩnh sẽ là "mắt xích" chắc chắn nhất nối liền những "mắt xích" quan trọng khác trong tập thể.

Nhân rộng mô hình hay, ý tưởng tốt

Thượng úy Trần Minh Tiến, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cũng có nhiều mong muốn, nguyện vọng gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc XII. Cụ thể, anh kỳ vọng, Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục có những chương trình thiết thực hơn đồng hành cùng thanh niên miền núi. Cùng với đó là nhân rộng mô hình hay, ý tưởng tốt, tăng cường thực hiện hóa các ý tưởng của đoàn viên.

Trong vai trò là Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Ba Vì, Thượng úy Trần Minh Tiến sẽ tiếp tục cùng các đồng chí đoàn viên quyết tâm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, vừa chung sức sáng tạo, cống hiến cho tổ chức Đoàn. Tuy còn nhiều khó khăn khi triển khai các hoạt động Đoàn ở địa phương nhưng Thượng úy Tiến cho biết, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông mạnh hơn nữa để thu hút nhiều đồng chí thanh niên công an tham gia, hưởng ứng.

Trong không khí háo hức chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc XII, Trung úy Lê Văn Ba (Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội) bày tỏ: "Là một đại biểu thanh niên Công an, mang trên vai lời thề bảo vệ an ninh Tổ quốc, tôi nguyện trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Qua đó không ngừng ra sức thi đua học tập, rèn luyện, chiến đấu theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Với vai trò là một Bí thư Đoàn, tôi sẽ luôn tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo cùng với lực lượng thanh niên để xây dựng phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước!".

Gắn với cách mạng công nghệ số, nghiên cứu khoa học

Xây dựng các mô hình, phần việc thanh niên gắn với cuộc cách mạng công nghệ số, nghiên cứu khoa học chính là ý kiến đóng góp của Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn cơ sở phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội.

Anh Kiên tự hứa sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng để làm chủ và khẳng định bản thân trong cuộc cách mạng công nghệ số. Tiên phong và là người đi đầu Đoàn cơ sở, Đại úy Nguyễn Trung Kiên đang và sẽ khơi dậy niềm tin, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng để xứng đáng là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đại úy Hà Văn Duy (Bí thư Đoàn cơ sở trại Tạm giam số 1, CATP Hà Nội) cho biết sẽ thường xuyên nghiên cứu các chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng, Đoàn các cấp để tham mưu, hiến kế, sáng kiến trong triển khai chương trình thực hiện công tác Đoàn thanh niên. Anh tiếp tục triển khai đồng bộ, linh hoạt các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đoàn, phong trào thanh niên phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn các đơn vị để có hiệu quả cao, đóng góp thành tích vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.