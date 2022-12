Chủ nhật Đỏ tại Quảng Ninh: Nồng ấm nghĩa tình công nhân ngành than

TPO - Sáng 17/12, hàng trăm công nhân Công ty than Uông Bí (Quảng Ninh) tham gia Chủ nhật Đỏ với tinh thần hiến máu cứu người do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức.