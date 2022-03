TPO - Ngày 24/3, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 66 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956 - 2022) và đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để thanh niên công an được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản có tính chiến lược, quan trọng, thống nhất trong toàn lực lượng về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý, là cơ sở để thanh niên công an phát huy vai trò, trở thành lực lượng nòng cốt trên các lĩnh vực công tác.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn lực lượng đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân cần nghiên cứu, quán triệt và nhận thức sâu sắc nhiệm vụ công tác công an trong từng thời điểm. Từ đó, phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động bám sát hơn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương.

Phải chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Đồng thời, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng, bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trẻ cho công an các đơn vị, địa phương.

Tiếp tục phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên Công an thông qua việc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên một cách thiết thực, hiệu quả, mang màu sắc của thanh niên. Quan tâm đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên công an có hoàn cảnh khó khăn, công tác tại công an xã, nhất là các địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đoàn viên, thanh niên công an phải thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; rèn đức, luyện tài, ra sức học tập, tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại của nhân loại để góp phần xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho đại diện đoàn viên, thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn và đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các hoạt động của tuổi trẻ Công an nhân dân, hỗ trợ thanh niên công an trên các lĩnh vực.