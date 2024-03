Tuyên dương 40 thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu, ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên

TPO - Ngày 22/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tọa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), tuyên dương 40 thanh niên công an Nghệ An tiêu biểu, thanh niên công an xã tiêu biểu năm 2023 và ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên.

Thời gian qua, tuổi trẻ Công an Nghệ An luôn cố gắng, nỗ lực, đẩy mạnh phong trào thi đua. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, hun đúc tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, không ngại khó khăn, gian khổ, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Nổi bật là cuộc vận động “Tuổi trẻ Công an Nghệ An thi đua mỗi ngày làm một việc tốt, vì Nhân dân phục vụ”, “Vì nghĩa tình đồng đội”, “Thanh niên Công an Nghệ An học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ Công an Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”…

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ Công an Nghệ An ghi dấu ấn đột phá với hàng loạt các chương trình, hoạt động như tổ chức chiến dịch “Đông ấm 2022 – Xuân tình nguyện 2023”, Lễ ra quân chiến dịch Hành quân xanh, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè… được triển khai một cách bài bản thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Năm 2023, hơn 370 công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh với số tiền trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” được tổ chức và duy trì thường xuyên, đã hiến tặng hơn 400 đơn vị máu, kịp thời cứu giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch…

Với vai trò nòng cốt, xung kích, đoàn viên và công an xã các huyện miền núi đã “tốc lực” hoàn thành việc xây dựng hơn 3.553 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới.

Với những thành tích đó, 10 năm liên tục (2013 - 2023), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng Cờ thi đua xuất sắc, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (2019, 2023), 2 lần được T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc khối lực lượng vũ trang toàn quốc (2018, 2022), 9 lần được Bộ trưởng Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen; nhiều năm liền được tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; nhiều tập thể, cá nhân của các tổ chức Đoàn trực thuộc cũng vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An mong muốn, lực lượng đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng hình mẫu người cán bộ đoàn viên Công an tỉnh bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên; quan tâm, triển khai ngày càng hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng...

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã tuyên dương 40 cán bộ, đoàn viên là thanh niên công an Nghệ An tiêu biểu, thanh niên công an xã tiêu biểu và ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên.