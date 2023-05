Bộ Công an và T.Ư Đoàn tuyên dương 180 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

TPO - Chiều 16/5, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2019 - 2023. Dịp này, Bộ Công an và T.Ư Đoàn đã ghi nhận, tuyên dương 95 tập thể, 180 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Trong 5 năm qua, tuổi trẻ CAND đã triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bám sát 3 nội dung trọng tâm Xung kích - Sáng tạo - Tình nguyện của tuổi trẻ với kết quả cụ thể.

Tuổi trẻ CAND đã thực hiện hiệu quả hàng trăm mô hình thanh niên tham đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ 289 mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Tuổi trẻ CAND cũng đã nghiên cứu, sáng tạo đóng góp nhiều công trình bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân, như: Số hóa cơ sở dữ liệu Điều tra hoạt động mượn danh nghĩa tài trợ của các tổ chức để xâm phạm an ninh quốc gia; Kết nối Zalo - vì bình yên cuộc sống.

Đồng thời, triển khai nhiều mô hình đồng hành với đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức nghiệp vụ như Phiên tòa giả định, CLB nghiệp vụ - Bữa trưa học thuật; các câu lạc bộ khoa học trẻ, câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, tin học trong khối sinh viên.

Với tinh thần "hết việc chứ không hết giờ" và phát động làm việc giờ thứ 9 trong ngày, hơn 156.000 lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, nội dung công tác tồn đọng của đơn vị. Hơn 4.000 đoàn viên thanh niên đã tình nguyện tăng cường công tác tại công an cơ sở, xung phong đảm nhận nhiệm vụ tại các xã biên giới, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị ghi nhận, thông qua phong trào, thanh niên công an đã phát huy vai trò xung kích đảm nhận các khâu yếu, việc khó, các vị trí trọng yếu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; xung kích đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điều sai trái, thù địch trên không gian mạng; xung kích tiên phong nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19...

Từ thực tiễn phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên Công an dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Dịp này, Bộ Công an và T.Ư Đoàn đã ghi nhận, tuyên dương 95 tập thể, 180 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị trong thời gian tới, lực lượng CAND nói chung, đoàn viên, thanh niên công an nói riêng phải có tầm nhìn, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Mỗi thanh niên Công an phải nhận thức sâu sắc rằng việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là bài học về Tư cách của người Công an cách mệnh, là việc làm thường xuyên, hằng ngày; phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện; luôn tự nhận thức sâu sắc và tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy. Không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được lời thề danh dự Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Còn Đảng thì còn mình, Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.