Bản tin 8H: Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đối với ông Trần Văn Khải, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 25/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết về công tác cán bộ.Tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao Nghị quyết số 1613/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trần Văn Khải, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV. Ông Trần Văn Khải sinh ngày 15/9/1975, quê quán xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Thạc sĩ quy hoạch vùng và đô thị, Cử nhân Kiến trúc; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 827/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đầu tư đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và xây dựng trung tâm logistics tại khu vực sân bay Gia Bình (Tổ công tác).Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ phó Tổ công tác là các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà (Tổ phó thường trực); Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm.

Chiều 25/4, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phân công, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng phân công, điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Chiến Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. Cả hai quyết định trên đều có thời hạn 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tối 25/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 9h cùng ngày, tại địa bàn xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, trời mưa to, kèm theo dông sét. Thời điểm đó, em L.D.K. (SN 2012), L.V.C. (SN 2009) và L.V.N. (SN 1994, cùng ở xã Nậm Ty), đang trú mưa tại lán ruộng thì bị sét đánh trúng. Theo cảnh sát, vụ việc khiến em L.D.K. bị sét đánh trúng đã tử vong, các nạn nhân còn lại bị thương được đưa đến trạm y tế xã theo dõi, điều trị.

Ngày 25/4, ông Phạm Vương Bảo, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, cho biết tất cả hành khách khi sử dụng xe buýt gồm 133 tuyến nội tỉnh và liên tỉnh kết nối TPHCM đều được miễn vé trong ngày 30/4. Dịp đại lễ 30/4, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ tăng chuyến và thời gian chạy mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân. Thời gian áp dụng từ ngày 25/4 đến hết 4/5. Trong đó, ngày 25, 28 và 29/4, tàu điện sẽ chạy từ 5h - 23h với 210 chuyến mỗi ngày, tăng 10 chuyến so với bình thường. Giãn cách giữa mỗi chuyến là 8-12 phút. Những ngày còn lại (26, 27/4 và từ ngày 1- 4/5), tàu vẫn chạy từ 5h-23h, nhưng tần suất giãn cách giữa các chuyến sẽ dày hơn. Riêng ngày 30/4, metro sẽ tăng thời gian chạy tàu từ 4h30 và tăng số chuyến, tần suất.

Chiều 25/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Đăk Đoa khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là ông CVN (63 tuổi) và vợ là bà LTK (63 tuổi, cùng ngụ xã A Dơk, huyện Đak Đoa, Gia Lai). Trước đó, khoảng 13h45 cùng ngày, ông N. chạy xe máy chở vợ đi từ huyện Đak Đoa hướng về TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) để mua rau củ. Đến ngã tư giao với đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai (thuộc làng Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa), xe máy va chạm với xe tải. Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông N tử vong tại chỗ. Bước đầu xác định tài xế xe tải là Vũ Văn H. (29 tuổi, ngụ Thanh Hóa) có giấy phép lái xe, không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và tối. Từ nay tới ngày 27/4, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Huế có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Bắc Bộ từ chiều tối ngày 27-28/4 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày 30/4-1/5 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Khoảng từ 27-30/4, một đợt không khí lạnh yếu khác tiếp tục gây mưa.