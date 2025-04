Bản tin 8H: Vạn Hạnh Mall ra thông báo khẩn sau loạt vụ tử vong do rơi lầu

TPO - Vạn Hạnh Mall ra thông báo khẩn sau khi liên tiếp 3 vụ nghi tự tử xảy ra tại trung tâm thương mại chỉ trong 1 tháng.

Tối 26/4, Vạn Hạnh Mall đăng bài thông báo về loạt thay đổi của trung tâm thương mại thời gian qua. Theo đó, Vạn Hạnh Mall đã tiến hành một số biện pháp tăng tính an toàn cho khách đến trải nghiệm, gồm nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4 m thành 1,7 m); tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực. Trung tâm còn tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế. Ngoài ra, thông báo cho biết sẽ làm việc cùng nhà thầu để tiến hành rào lưới khu vực khoảng không thông tầng trong vài ngày tới. Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, một thanh niên sinh năm 2002 tử vong sau khi rơi từ lầu 7 tại Vạn Hạnh Mall. Đây là vụ rơi lầu thứ 3 xảy ra tại Vạn Hạnh Mall kể từ tháng 3.

Tối 26/2, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát đi thông báo giải Jackpot 2 trị giá gần 6,7 tỷ đồng có vé trúng thưởng. Theo đó, giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 1.182 trị giá hơn 68 tỷ đồng có bộ số: 03-15-16-31-48-52, nhưng không có vé trúng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 trị giá gần 6,7 tỷ đồng có vé trúng thưởng với con số may mắn là 21. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 nhận về là hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm được 13 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 795 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 16.867 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Chiều 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.Tại hội nghị, ông Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công cán bộ. Theo đó, ông Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy An Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn, thôi giữ chức Bí thư Thị ủy An Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định phân công ông Đào Xuân Huy, Phó Bí thư Thị ủy An Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2021 - 2026, phụ trách, điều hành Đảng bộ thị xã An Nhơn. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2025.

Tối 26/4, đại diện UBND xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người thương vong. Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, ông T.B. (SN 1969) cùng vợ là bà Y.D. (SN 1974, cư trú tại thôn Đăk Răng, xã Pờ Y) đang làm rẫy tại Tiểu khu 186, thuộc xã Bờ Y, trời đổ mưa kèm theo sấm sét. Ông B. cùng vợ không may bị sét đánh trúng. Hậu quả, bà D. tử vong ngay tại chỗ, trong khi ông B. bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau vài giờ kiểm tra sức khỏe, ông B. được xuất viện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27/4 đến ngày 28/4, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, rải rác dông, cục bộ mưa to. Gần sáng và sáng 28/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ngày 28/4, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20–23°C, vùng núi cao dưới 18°C. Thủ đô Hà Nội ngày 28/4 trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 21-23°C.

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự Bộ Quốc phòng và Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tại Quyết định số 839/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Quyết định số 838/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.