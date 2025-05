Bản tin 8H: 23 lãnh đạo, chỉ huy đơn vị công an ở Vĩnh Phúc nghỉ hưu trước tuổi

TPO - 23 lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy đội ở Vĩnh Phúc được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5.

Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vừa chủ trì buổi lễ công bố các quyết định nghỉ công tác trước tuổi, hưởng chế độ hưu trí đối với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị. Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 23 lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy đội được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5. Những cán bộ này đã tự nguyện có đơn xin nghỉ công tác trước thời hạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng công an trong sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Ngày 1/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết có hai bé trai song sinh chào đời vào ngày 30/4 - đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trước đó, sản phụ N.T.T (sinh năm 1990, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và sinh con lúc 8h38 ngày 30/4. Cặp song sinh chào đời khỏe mạnh, cân nặng lần lượt 2,8kg và 2,5kg. Chị T. cho biết sinh con trùng ngày lễ trọng đại của dân tộc, gia đình quyết định đặt tên các cháu là Nguyễn Thống Nhất và Nguyễn Hòa Bình.

Trong dịp cao điểm lễ 30/4, 1/5, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình 750 chuyến bay mỗi ngày (450 chuyến nội địa và 300 chuyến quốc tế), tăng khoảng 10% so với lịch bay ngày thường. Hai ngày cao điểm nhất tại Tân Sơn Nhất dự kiến vào ngày 2/5 (cao điểm nội địa đi) và ngày 4/5 (cao điểm nội địa đến) với khoảng 126.000 khách qua sân bay mỗi ngày. Từ ngày 1/5, sân bay Tân Sơn Nhất triển khai tuyến xe shuttle bus (miễn phí) bên trong sân đỗ máy bay để phục vụ hành khách thực hiện các chuyến bay nối chuyến (transit) từ nhà ga T3 sang ga T1.

Tối 1/5, ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn xã này xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh mất tích.Ông Tưởng cho biết khoảng 16h30 cùng ngày, 4 học sinh ở huyện Mộ Đức và huyện Ba Tơ rủ nhau đến bãi biển thôn Tân Định (xã Thắng Lợi) để tắm. Trong lúc tắm biển, 4 học sinh bị nước cuốn ra xa bờ. Một ngư dân địa phương phát hiện sự việc nên đưa thuyền đến ứng cứu, nhưng chỉ cứu được một em, 3 học sinh còn lại mất tích. Theo ông Tưởng, trong số học sinh mất tích có 2 anh em ruột là L.M.K. (SN 2009) và L.B.L. (SN 2012), trú tại huyện Mộ Đức, em còn lại là Đ.M.T. (SN 2011), trú tại huyện Ba Tơ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/5, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15- 30mm, có nơi trên 60mm. Trong 24 đến 48 giờ tới, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ban ngày chủ yếu có nắng vào trưa và chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Trung Trung Bộ ban đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, ban ngày nắng ráo. Khoảng từ 7/5, sau ngày Lập hạ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ dự kiến tăng cao, tạo ra những ngày oi bức đầu tiên trong tháng 5.

Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 288 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban. Hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/5, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Các Khoa học Trái đất đã ghi nhận nhiều trận động đất xảy ra tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất mạnh nhất có độ lớn 3,8, xảy ra vào lúc 19h20 (giờ Hà Nội) ngày 1/5. Vị trí của trận động đất này được xác định tại tọa độ 15.181 độ vĩ Bắc và 108.155 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trước đó, vào lúc 17h20 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 2,7 đã xảy ra tại tọa độ 15.109 độ vĩ Bắc và 108.089 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu tương tự là 8,1km. Lúc 14h cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,6 cũng được ghi nhận tại khu vực này, với tọa độ 15.181 độ vĩ Bắc và 108.168 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. (XEM CHI TIẾT)