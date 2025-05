Bản tin 8H: Tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch UBND xã ở Hà Nội

TPO - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên và Chủ tịch UBND xã Hồng Thái bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

UBND huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên và Chủ tịch UBND xã Hồng Thái để phục vụ công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.Theo đó, ông Lê Văn Thuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên, và ông Lê Văn Ấm, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái, bị tạm đình chỉ điều hành hoạt động UBND cấp xã để tập trung chỉ đạo, tổ chức khắc phục, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương. Hai ông trên được yêu cầu bàn giao kịp thời các nhiệm vụ đang điều hành theo quy định.

Chiều 30/4, tại Đồng Nai, Tiểu ban diễu binh, diễu hành (Bộ Công an) tổng kết công tác tổ chức lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ, Phó trưởng Tiểu ban thường trực diễu binh, diễu hành Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của cán bộ, chiến sĩ, học viên tham gia sự kiện trọng đại. Ông đánh giá cao công tác tuyển chọn, huấn luyện, phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thường trực và hơn 3.400 cán bộ, chiến sĩ. Dịp này, Bộ Công an đã khen thưởng cho 14 tập thể và 2.735 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Ngày 30/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã phát hiện kịp thời ngăn chặn hai nhóm gồm 20 thanh thiếu niên (độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi ở huyện Đắk R’Lấp) hẹn nhau tụ tập chuẩn bị tổ chức đua xe trái phép. Theo đó, đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện hai nhóm thanh thiếu hẹn nhau trên mạng xã hội tụ tập tại tuyến đường vắng, thẳng thuộc đường liên xã thuộc thôn 8, xã Nhân đạo, huyện Đăk R’Lấp và tại Km 1925+500 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), khối 5, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp để tổ chức đua xe trái phép vào dịp lễ 30/4. Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ tuần tra kiểm soát, mật phục ở các ngã đường từ lúc 7h đến 16h30 cùng ngày và bắt gọn 20 thanh thiếu niên trên.

Chiều 30/4, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, 38 người bị thương.So với ngày nghỉ lễ 30/4 năm 2024, tai nạn đã giảm 42 vụ, giảm 21 người chết, giảm 27 người bị thương. Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, CSGT các địa phương đã xử lý hơn 8.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước 368 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, có hơn 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ là hơn 2.400 trường hợp, vi phạm ma túy 5 trường hợp.

Chiều tối 30/4, tại khu vực phía dưới chân cầu Vĩnh Thịnh (đoạn giáp ranh giữa huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), người dân thôn Hạ, xã Trung Hà phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân có giấy tờ tùy thân mang tên Trần Văn Luyện (SN 1983, trú xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường). Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ đây chính là Trần Văn Luyện - người gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Đào Thị Thanh Dung (SN 1992) tử vong tại nhà riêng ở tổ dân phố Đông Cả, thị trấn Thổ Tang hôm 28/4. Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 2/5, miền Bắc giảm mưa, trời nắng về trưa và chiều, chưa có dấu hiệu nắng nóng. Những ngày tiếp theo, khu vực Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng cục bộ, nhiều nơi ở phía Nam có mưa rào rải rác và dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông.