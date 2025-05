Bản tin 8H: Tung tích nữ sinh đại học liên quan vụ án Tịnh thất Bồng Lai

TPO - Công an tỉnh Long An vẫn đang truy tìm cô gái tên Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ TPHCM) có liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Nữ sinh này bỏ nhà đi từ năm 2020, đến nay chưa rõ tung tích.

Ngày 5/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang truy tìm tung tích cô gái tên Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để phục vụ điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".Thời gian qua, Công an tỉnh Long An triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và phát thông báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích cô gái. Võ Thị Diễm My được xác định bỏ trốn khỏi nhà ở TPHCM và mất tích từ tháng 6/2020. Thời điểm này, cô đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học. 6 năm trước, Diễm My bỏ nhà, cạo đầu đi tu tại Tịnh thất Bồng Lai. Ngày 12/12/2019, với sự hỗ trợ của Công an huyện Đức Hòa, Diễm My được đưa trở về nhà. Tuy nhiên, ngày 20/6/2020, Diễm My bỏ trốn và mất tích cho đến nay.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hải Dương năm 2025 của UBND tỉnh, hiện có 30.639 cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thực hiện sắp xếp, gồm 2.486 cán bộ, 2.940 công chức và 25.213 viên chức. Số cán bộ, công chức, viên chức dự kiến được bố trí tại các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp theo Công văn số 03 ngày 15/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là 29.509 người, 1.880 cán bộ, 1.932 công chức, 25.697 viên chức. Như vậy so với quy định, dôi dư 1.638 người (613 cán bộ, 1.025 công chức). Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án giải quyết cho số cán bộ, công chức dôi dư, lộ trình thực hiện xong trước 31/12/2029.

Chiều 5/5, ông Lê Thái Anh, Chủ tịch UBND xã Phúc Tân (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết theo điều tra, khoảng 7h15 cùng ngày, tại nhà ông Vi Văn Mừng (SN 1969, trú tại xóm 8, xã Phúc Tân, TP Phổ Yên) xảy ra vụ nổ. Vụ việc khiến anh Vi Văn Tú (SN 1994, con trai chủ nhà) thiệt mạng tại chỗ và 3 người bị thương gồm: Ông Vi Văn Mừng, ông Vi Văn Bính (SN 1984, em trai ông Mừng) và anh Lưu Văn Tư (SN 1995, cháu họ ông Mừng). Vụ nổ cũng khiến toàn bộ tầng 2 nhà ông Mừng sập đổ, tầng 1 bị nứt vỡ, mái che bằng tôn vương vãi khắp nơi. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân vụ nổ có thể do anh Vi Văn Tú chế tạo pháo tại tầng 2 dẫn đến phát nổ.

Tối 5/5, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân một nam sinh viên tử vong trong phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 5/5, anh Nguyễn Hoàng A. (22 tuổi, trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bắt xe lên Trường Đại học Tây Nguyên để đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Khi lên tới phòng trọ của mình trong một con hẻm trên đường Nguyễn An Ninh, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, anh A. thấy cửa phòng khóa trái, gõ cửa không ai trả lời. Khi mở cửa sổ, anh A. phát hiện bạn cùng phòng là anh Q .(22 tuổi, trú tại, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Tây Nguyên, tử vong trên nền nhà. Theo người nhà nạn nhân, anh Q. về nhà nghỉ lễ 30/4, mới quay lại phòng trọ vào sáng 4/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6-7/5, nắng nóng mở rộng phạm vi và gia tăng cường độ. Theo đó, trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ 35-38°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 50-55%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, nắng rát. Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng chiều tối và đêm, các khu vực trên cần đề phòng mưa rào và dông rải rác, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9/5, sau đó dịu dần.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với 68 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, cấp đội và công an cấp xã. Theo quyết định, 68 cán bộ thuộc diện nghỉ hưu đợt này đều là lãnh đạo, chỉ huy tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi, gồm: 2 trưởng phòng, 35 phó trưởng phòng, 5 đội trưởng, 10 phó đội trưởng và 16 phó trưởng công an cấp xã. (XEM CHI TIẾT)