Bản tin Hình sự: Điều tra vụ nổ lớn khiến 2 người tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 10/5: Bắt chủ quán bar Paris Night Club ở Bình Thuận; Dùng tài khoản 'ảo' do nhóm hoạt động rửa tiền cung cấp để đi lừa đảo; Bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng vì tìm 'gái gọi' qua mạng...

Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 22 bị can trong vụ khám xét quán bar Paris Night Club (phường Phú Thủy TP. Phan Thiết). Trong đó, khởi tố 5 vụ án với 19 bị can về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đồng thời, khởi tố 1 vụ án với 3 bị can, gồm Mạnh Trọng Toản (chủ quán bar Paris Night Club), Trần Mạnh Anh và Phạm Hoàng Minh (người điều hành Paris Night Club) về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Bình Dương đã bắt và tạm giữ Trần Lâm Hoàng Thái (SN 1996, ngụ TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thái lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được hướng dẫn tạo 1 tài khoản tiền ảo với số tiền trong tài khoản hơn 57 tỷ đồng. Sau đó, Thái đăng nhập, thao tác sử dụng tài khoản ảo nói trên và sử dụng để đi lừa đảo chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.

Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vũ Bằng (SN 1990), Trần Vũ Luân (SN 2001) và Nguyễn Chí Tâm (SN 2003, cùng ngụ huyện An Minh), để điều tra hành vi giết người, hủy hoại tài sản liên quan vụ tranh chấp ngư trường tại địa phương. Do mâu thuẫn từ trước, Bằng cầm đầu huy động khoảng 30 người ra biển giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Mãi (SN 1990, ngụ huyện An Minh). Các đối tượng mang theo hung khí truy đuổi, thì xảy ra va chạm với vỏ máy của anh N.N.Đ (SN 1992, ngụ cùng huyện), em của Mãi.

Bà T. (53 tuổi, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) làm quen với người đàn ông tự xưng là quân nhân Mỹ qua Facebook. Người này nói với bà T. rằng có một số tiền lớn và muốn chuyển về cho bà giữ giúp để làm từ thiện. Tiếp đó, bà T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên sân bay, thông báo có một gói hàng từ nước ngoài gửi về cho bà, bên trong có 800 triệu USD. Người gọi yêu cầu bà nộp 135 triệu đồng để nhận. Bà T. đã chuẩn bị số tiền này và đến tiệm vàng Ngọc Q. (ở xã Phước Sơn) để nhờ chuyển tiền. May mắn chủ tiệm vàng ngăn cản và báo công an.

Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên tên M. (SN 1995, trú tại Hà Đông, Hà Nội) bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Cụ thể, anh M. vào ứng dụng Telegram để xem sex và tìm dịch vụ "gái gọi". Nam thanh niên được các đối tượng hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận "hoa hồng" từ việc nạp tiền. Tổng số tiền anh M. đã nạp là hơn 3,5 tỷ đồng nhưng không rút được ra. Các đối tượng tiếp tục hướng dẫn anh phải làm thêm nhiệm vụ mới rút được tiền. Biết mình đã rơi vào "bẫy lừa đảo", anh M. đã đến cơ quan Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông trình báo.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hoàng Thắng (SN 2002) và Hoàng Hải Long (SN 2003, cùng trú tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Long mua lại hơn 1 ha đất rừng sản xuất của hộ dân tại huyện Thanh Sơn. Sau đó, Long và Thắng bàn bạc, thống nhất thuê máy xúc, ô tô để tổ chức khai thác đất trái phép tại khu đất nêu trên nhằm thu lợi bất chính.

Trưa 10/5, ngày người dân sống trong hẻm số 4 đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, TP thủ Đức, Công an TP HCM, nghe tiếng nổ lớn phát ra tại căn nhà trong hẻm. Mọi người chạy ra kiểm tra thì thấy lửa bùng phát dữ dội. Bình chữa cháy được huy động đến nhưng người dân không thể khống chế được đám cháy. Trong đám cháy, tổ cứu nạn cứu hộ đã đưa được một người bị thương nặng ra khỏi đám cháy chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân này đã tử vong. Ngọn lửa được dập tắt, tổ cứu nạn cứu hộ phát hiện 1 thi thể cháy đen bên trong căn nhà.