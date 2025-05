Bản tin Hình sự: Một người bị đâm tử vong sau câu nói 'nhìn cái gì vậy?'

TPO - TIN NÓNG ngày 28/5: Thủ phạm phóng hỏa khiến 6 căn nhà chìm trong lửa bị bắt khi lẩn trốn trong rừng; Cựu vụ phó thuộc Bộ Công Thương khai được chủ doanh nghiệp đưa xấp 'sổ đỏ' rất dày để chọn; Lập sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo gần 10 nghìn tỷ đồng...

Sau 43 giờ truy tìm, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thụ (SN 1991, tạm trú tại phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - kẻ phóng hỏa cửa hàng xe máy khiến cháy lan thiêu rụi tổng số 6 căn nhà của các hộ dân tại tổ dân phố My Điền 2 (thị xã Việt Yên). Cảnh sát phối hợp với người dân bắt giữ Nguyễn Văn Thụ tại khu vực rừng thuộc xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Sáng 28/5, sau 1 giờ công bố cáo trạng, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương). Bị cáo An thừa nhận đã gợi ý và nhận tiền từ doanh nghiệp như cáo trạng quy kết nhưng ông muốn HĐXX nghe giải thích để xem hành vi của mình là nhận hối lộ, hay chỉ là món quà anh em quý mến tặng nhau... ông Nguyễn Lộc An còn được bà chủ doanh nghiệp cho một xấp sổ đỏ bảo "thích cuốn nào thì tự chọn", nhưng ông An từ chối.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo. Các đối tượng đào tạo nhóm Leader và tổ chức sự kiện quảng bá các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook nhằm kêu gọi nhiều người tham gia. Đồng thời đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng).

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm 5 đối tượng tham gia vào vụ đập phá quán phở, tạt sơn nhà dân gây xôn xao dư luận ở ĐắK Lắk. Các đối tượng bị bắt giữ vào tối 27/5 khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Lực lượng công an đang di lý 5 đối tượng trên về Đắk Lắk để phục vụ điều tra. Theo thông tin ban đầu, nhóm côn đồ có hành động trên nhằm ép 1 người đàn ông trả nợ 1,4 tỷ đồng.

TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Bị cáo Nguyên và những người trong gia đình thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa, gọi những người chung quanh là “thầy”, “sư phụ”, “chú tiểu”… Các “chú tiểu” cũng được giới thiệu là trẻ em bị bỏ rơi, được họ nuôi dưỡng nhằm tạo sự thương cảm.

Trần Văn Khiêm - chủ quán karaoke tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn liên hệ với Hoàng Thị Tỉnh (chủ quán karaoke tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để trao đổi về việc đưa 3 nhân viên đang làm ở quán, trong đó có H. (15 tuổi) và Q. (14 tuổi) về làm việc tại quán của Khiêm. Khi cháu H. muốn nghỉ việc thì Khiêm không đồng ý và yêu cầu phải trả tiền. Cháu H. đã liên hệ về gia đình để xin tiền, cầu cứu. Gia đình H. không có tiền và đã trình báo lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Kon Tum tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nguyễn Ngọc Tú Anh (SN 2003, trú tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi giết người. Trong lúc Tú Anh đón bạn gái thì Lê Tiến Thành (trú tại thị trấn Măng Đen) đi đến hỏi “nhìn cái gì vậy?”, dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Thành gọi điện cho Nguyễn Anh Tuấn đến hỗ trợ. Bị đánh, sẵn có con dao mang theo trong người, Tú Anh đã liên tiếp đâm nhiều nhát vào vùng bụng của 2 thanh niên này rồi rời bỏ khỏi hiện trường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thành tử vong.