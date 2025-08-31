Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 45 tỷ đồng ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xoá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng. Trong 3 tháng, đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng hơn 45 tỷ đồng.

Sáng 31/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề chỉ trong 3 tháng với số tiền lên đến hơn 45 tỷ đồng.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn. Đường dây này quy tụ rất nhiều con bạc ở nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk.

tienphong-1211.jpg
Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc (bên trái)

Sau nhiều ngày trinh sát, nắm chắc quy luật hoạt động, ngày 27/8, phòng Cảnh sát hình sự huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp công an nhiều xã trên địa bàn tỉnh, triển khai 15 tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 15 đối tượng.

Qua khám xét, công an đã tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cầm đầu đường dây đánh bạc là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi) cùng trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2025, các đối tượng sử dụng điện thoại để nhận số đề của khách và chuyển cho nhà cái trên để hưởng lợi hoa hồng hoặc trực tiếp thắng thua với khách ghi số đề.

tienphong-1.jpg
Cơ quan chức năng thu giữ tang vật liên quan

Ngoài ra các đối tượng còn sử dụng các tài khoản cá cược trên mạng Internet để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ nhắn tin qua các tài khoản mạng xã hội như: Viber, zalo, telegram, facebook để nhận và chuyển số đề. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam để thắng thua với các con bạc.

Sau đó, tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng trong đường dây giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng. Từ đầu tháng 6/2025 đến nay, đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng hơn 45 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng; đồng thời điều tra mở rộng xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #đánh bạc #tổ chức #công an #số đề

