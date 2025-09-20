Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

TPO - Ngày 20/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ 9 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan đánh bạc bằng công nghệ cao với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Theo đó, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, bước đầu tạm giữ 9 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ứng dụng X-Poker.

Các đối tượng lập tài khoản đại lý, mua bán “chip” (quy đổi tiền thật) để lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Việc giao dịch được thực hiện qua Telegram, Facebook, Zalo, thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh theo quy định.

z7028652159963-5f9a32e0a3b0d22d3d54ec754b8dd42f.jpg
Các đối tượng liên quan hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan Công an khuyến cáo, mọi hành vi tham gia đánh bạc trên không gian mạng, trên điện thoại cầm tay hay dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị Công an phát hiện, xử lý nghiêm vì đây là tội phạm hình sự.

Người dân đừng vì lời mời gọi “kiếm tiền nhanh, đổi thưởng dễ dàng” trên mạng mà sa vào con đường phạm tội. Mọi tài khoản ngân hàng, tin nhắn, giao dịch đều để lại dấu vết điện tử và không thể che giấu trước pháp luật.

Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, không tải, không tham gia, không chia sẻ hay tiếp tay cho các ứng dụng, nhóm, đường link có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Thắng
