Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì coi thường an toàn lao động

TP - Từ đầu năm tới nay, nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khiến không ít lao động thiệt mạng. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ LĐ TB&XH thanh tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động, xử phạt doanh nghiệp vi phạm.

Cục An toàn lao động (Bộ LĐ TB&XH) đã kiểm tra và chỉ ra nhiều tồn tại an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại doanh nghiệp và xử phạt hành chính. Một trong những lỗi doanh nghiệp gặp phải là hồ sơ tai nạn lao động sơ sài . Ví dụ, tại kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về ATVSLĐ, hồ sơ tai nạn lao động của Cty Chế xuất Nitori Việt Nam (Mê Linh, Hà Nội) thiếu biên bản lấy lời khai nạn nhân, thiếu biên bản cuộc họp công bố điều tra tai nạn lao động. Nội dung biên bản điều tra sơ sài, mục kết luận người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý để trống.

Tương tự, hồ sơ tai nạn lao động Công ty CP Kỹ thuật Sigma (Thanh Xuân, Hà Nội) thiếu biên bản lấy lời khai nạn nhân, biên bản cuộc họp công bố điều tra tai nạn lao động, nội dung biên bản điều tra còn sơ sài.

Theo Cục An toàn lao động, một số lao động làm việc Cty chế xuất Nitori Việt Nam chưa sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Sổ theo dõi cấp phát bảo hộ lao động chưa có chữ ký người lao động. Doanh nghiệp để thùng chứa keo trong kho vải gỗ. Doanh nghiệp cũng chưa kiểm định 9 máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trong đó có 8 đường ống cung cấp khí nén, 1 bình chứa khí nén. Đối với vi phạm này, Cục An toàn lao động đã xử phạt hành chính và yêu cầu Cty Chế xuất Nitori Việt Nam rà soát, khắc phục tồn tại.

Năm 2023, Công ty CP phục vụ mặt đất Hà Nội khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 468 người lao động nhưng chỉ khám thính lực, chưa đánh giá theo tính chất công việc của đơn vị. Vì vậy, Cục An toàn lao động yêu cầu công ty rà soát việc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đầu tháng 8/2024, Cục An toàn lao động xử phạt hành chính Cty Toyota Việt Nam (Vĩnh Phúc) 90 triệu đồng. Công ty này bị xử phạt do không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 917 người lao động nhóm 4 năm 2023 theo quy định.

Từ đầu năm 2024 tới nay, nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra, khiến người lao động thương vong. Đầu tháng 8/2024, tại Bình Phước xảy ra vụ tai nạn nổ bồn chứa dầu điều tại Cty TNHH Buffalo khiến 2 người thiệt mạng. Ngành khai thác than xảy ra 3 vụ tai nạn hầm lò khiến nhiều người lao động thiệt mạng.