Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng: Các thủy điện không được xả nước tự do bất kỳ tình huống nào

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 6/10, ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra tình hình ứng phó với cơn bão số 11, việc chấp hành quy trình xả lũ tại nhà máy Thủy điện Bình Long (xóm Pác Gậy, xã Hòa An).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác xả lũ đón bão, hệ thống cảnh báo lũ của Nhà máy Thủy điện Bình Long. Đến 23h ngày 5/10/2025, nhà máy Thủy điện Bình Long thực hiện tăng độ mở cửa van xả tràn, điều tiết lưu lượng qua cửa van xả để giảm mực nước thượng lưu hồ từ +209,6m (mực nước dâng bình thường) xuống +208,0m (mực nước chết).

145379-chu-tich-ubnd-tinh-le-hai-hoa-kiem-tra-tinh-hinh-van-hanh-xa-lu-tai-nha-may-thuy-dien-binh-long-13465006.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Cao Bằng thị sát, kiểm tra công tác xả lũ tại một số công trình thủy điện trên địa bàn. Ảnh: BCB

Từ thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu: Tuyệt đối không được xả nước tự do trong bất kỳ tình huống nào. Mọi hoạt động xả nước phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành đã được phê duyệt, có thông báo trước tối thiểu 4 giờ đến chính quyền địa phương. Bổ sung, hiệu chỉnh bản đồ vùng ngập hạ du: rà soát lại toàn bộ dữ liệu, tính toán lại các tình huống xả lũ có xét đến yếu tố cộng hưởng liên hồ, liên công trình, cập nhật vùng ngập chi tiết, trực quan, dễ hiểu và dễ sử dụng cho chính quyền cấp cơ sở.

“Thiết lập cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu vận hành và xả lũ với các nhà máy thủy điện khác trên cùng lưu vực; chủ động phối hợp trong điều tiết khi có mưa lớn hoặc nguy cơ xả đồng thời. Bố trí cán bộ trực tại điểm xả, phối hợp với chính quyền cơ sở trong công tác cảnh báo, hướng dẫn người dân sơ tán; đồng thời kết nối dữ liệu quan trắc thời gian thực (mực nước hồ, lưu lượng xả, lượng mưa) với hệ thống của các cơ quan chức năng địa phương”, Chủ tịch Lê Hải Hòa nhấn mạnh.

145368-img-3090-12410206.jpg
Hiện trạng mực nước và công tác xả lũ tại nhà máy Thủy điện Bình Long.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng yêu cầu Sở Công thương chủ trì kiểm tra, đánh giá toàn diện chất lượng bản đồ ngập hạ du của từng công trình, đặc biệt yêu cầu hiệu chỉnh lại các phương án tính toán, bổ sung tình huống xả đồng thời nhiều hồ chứa. Xây dựng bộ mẫu Thông báo xả lũ thống nhất toàn tỉnh, thể hiện rõ thông tin cần thiết để cấp xã, phường dễ sử dụng và truyền đạt đến người dân. Rà soát các công trình dẫn dòng, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo chế độ vận hành trong 72 giờ tới và cung cấp bản đồ vùng có nguy cơ ảnh hưởng. Các địa phương giám sát chặt việc xả nước, tổ chức trực 24/24 và sẵn sàng kích hoạt các phương án, đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Thực tế thời gian qua đã xảy ra không ít trường hợp thủy điện có thông báo xả, nhưng đồng thời mưa lớn trút xuống khu vực thượng lưu, dẫn đến dòng nước dồn về hạ du mạnh hơn dự kiến. Chỉ sau 30 đến 45 phút, nước đã tràn vào sân nhà dân, ruộng ngô, bãi chăn thả - nhưng người dân hoàn toàn bị bất ngờ dẫn đến những hậu quả khó lường..

Nguyễn Duy Chiến
#thủy điện Cao Bằng #xả lũ an toàn #quy trình vận hành thủy điện #ứng phó bão số 11 #bản đồ ngập lụt #quản lý hồ chứa thủy điện #xả nước tự do #cảnh báo lũ #hệ thống cảnh báo thời tiết #phối hợp vận hành thủy điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục