Chủ tịch tỉnh Cao Bằng: Các thủy điện không được xả nước tự do bất kỳ tình huống nào

TPO - Ngày 6/10, ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng kiểm tra tình hình ứng phó với cơn bão số 11, việc chấp hành quy trình xả lũ tại nhà máy Thủy điện Bình Long (xóm Pác Gậy, xã Hòa An).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác xả lũ đón bão, hệ thống cảnh báo lũ của Nhà máy Thủy điện Bình Long. Đến 23h ngày 5/10/2025, nhà máy Thủy điện Bình Long thực hiện tăng độ mở cửa van xả tràn, điều tiết lưu lượng qua cửa van xả để giảm mực nước thượng lưu hồ từ +209,6m (mực nước dâng bình thường) xuống +208,0m (mực nước chết).

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Cao Bằng thị sát, kiểm tra công tác xả lũ tại một số công trình thủy điện trên địa bàn. Ảnh: BCB

Từ thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu: Tuyệt đối không được xả nước tự do trong bất kỳ tình huống nào. Mọi hoạt động xả nước phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành đã được phê duyệt, có thông báo trước tối thiểu 4 giờ đến chính quyền địa phương. Bổ sung, hiệu chỉnh bản đồ vùng ngập hạ du: rà soát lại toàn bộ dữ liệu, tính toán lại các tình huống xả lũ có xét đến yếu tố cộng hưởng liên hồ, liên công trình, cập nhật vùng ngập chi tiết, trực quan, dễ hiểu và dễ sử dụng cho chính quyền cấp cơ sở.

“Thiết lập cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu vận hành và xả lũ với các nhà máy thủy điện khác trên cùng lưu vực; chủ động phối hợp trong điều tiết khi có mưa lớn hoặc nguy cơ xả đồng thời. Bố trí cán bộ trực tại điểm xả, phối hợp với chính quyền cơ sở trong công tác cảnh báo, hướng dẫn người dân sơ tán; đồng thời kết nối dữ liệu quan trắc thời gian thực (mực nước hồ, lưu lượng xả, lượng mưa) với hệ thống của các cơ quan chức năng địa phương”, Chủ tịch Lê Hải Hòa nhấn mạnh.

Hiện trạng mực nước và công tác xả lũ tại nhà máy Thủy điện Bình Long.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng yêu cầu Sở Công thương chủ trì kiểm tra, đánh giá toàn diện chất lượng bản đồ ngập hạ du của từng công trình, đặc biệt yêu cầu hiệu chỉnh lại các phương án tính toán, bổ sung tình huống xả đồng thời nhiều hồ chứa. Xây dựng bộ mẫu Thông báo xả lũ thống nhất toàn tỉnh, thể hiện rõ thông tin cần thiết để cấp xã, phường dễ sử dụng và truyền đạt đến người dân. Rà soát các công trình dẫn dòng, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo chế độ vận hành trong 72 giờ tới và cung cấp bản đồ vùng có nguy cơ ảnh hưởng. Các địa phương giám sát chặt việc xả nước, tổ chức trực 24/24 và sẵn sàng kích hoạt các phương án, đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Thực tế thời gian qua đã xảy ra không ít trường hợp thủy điện có thông báo xả, nhưng đồng thời mưa lớn trút xuống khu vực thượng lưu, dẫn đến dòng nước dồn về hạ du mạnh hơn dự kiến. Chỉ sau 30 đến 45 phút, nước đã tràn vào sân nhà dân, ruộng ngô, bãi chăn thả - nhưng người dân hoàn toàn bị bất ngờ dẫn đến những hậu quả khó lường..