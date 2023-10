Vụ thủy điện bị tố xả lũ khi dân đang ngủ: Đề nghị kiểm tra thông tin báo Tiền Phong phản ánh

TPO - Liên quan đến bài viết “Vì sao thủy điện xả lũ khi dân đang ngủ” mà báo Tiền Phong đã đăng tải, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có văn bản gửi Sở Công thương đề nghị kiểm tra xử lý thông tin báo nêu.

Ngày 26/10, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có văn bản số 2369/STTT-TTBCXB gửi Sở Công thương về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu.

Theo đó, báo Tiền Phong ngày 17/10 đăng tải bài viết: “Vì sao thủy điện xả lũ khi dân đang ngủ” phản ánh trận lũ lụt rạng sáng 27/9 ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An gây thiệt hại hơn 177 tỷ đồng. Lũ lụt là do mưa lớn kéo dài, nhưng nước lên nhanh còn có thể do các nhà máy thủy điện xả lũ.

Thủy điện thông báo xả lũ lúc 2 - 3 giờ sáng, sau đó lại vận hành xả lũ trước thời gian quy định, người dân làm sao trở tay kịp.

Ông Lê Hải Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, cho hay, huyện đã có báo cáo thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra, trong đó đề nghị UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ, đánh giá nguyên nhân gây lũ lụt, trong đó xem xét quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện ngày 27/9.

Các thủy điện đều thực hiện xả lũ với lưu lượng lớn nhưng chỉ thủy điện Châu Thắng có thông báo gửi huyện để có phương án cũng như thông báo tới nhân dân. Các nhà máy thủy điện khác chỉ thông báo về cho Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh cũng như Chi cục Thủy lợi.

Khi huyện nhận được thông báo thì lũ lớn đã ùa về gây ngập lụt. Nhân dân và địa phương kiến nghị tỉnh có đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học về nguyên nhân, nhất là quy trình vận hành liên hồ chứa.

Thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền Phong phản ánh, đồng thời có văn bản thông báo kết quả xử lý trước ngày 5/11/2023.