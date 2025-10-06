Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

6 máy bơm hoạt động ngày đêm ‘giải cứu’ xóm ngập cả tuần ở Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Một tuần sau mưa lớn, nhiều hộ dân ở tổ dân phố số 2 Miêu Nha, phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn sống trong cảnh ngập úng. Nước rút chậm, bùn đất bủa vây, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống đảo lộn.

ngap-mieu-nha-05.jpg
Sáng 6/10, dù mưa đã ngừng một tuần nhưng nhiều con đường dẫn vào tổ dân phố số 2 Miêu Nha, phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn chưa hết cảnh "biển nước". Nhiều ngõ nhỏ vẫn chìm trong lớp nước đục ngầu cao tới 20 – 30 cm.
ngap-mieu-nha-10.jpg
Sau gần một tuần “sống chung với nước”, đời sống người dân Miêu Nha bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều hộ phải tạm trú ở nơi khác, công việc gián đoạn, trẻ nhỏ nghỉ học. Thậm chí, một số hộ buộc phải chuyển đồ đạc lên tầng cao, biến phòng ngủ thành kho chứa tạm.
ngap-mieu-nha-08.jpg
Vốn là một trong những xóm bị ngập sâu nhất tại đây, xóm Trại, tổ dân phố số 2 Miêu Nha sáng ngày 6/10 nước đang rút được phần nào.
ngap-mieu-nha-11.jpg
Trên những con ngõ nhỏ, tranh thủ nước ngập rút chậm người dân lội bì bõm trong nước đục, tay xách chổi, xô, giẻ lau dọn dẹp từ trong nhà ra ngõ.
ngap-mieu-nha-07.jpg
6 ngày qua, gia đình ông Vũ Mạnh Lý phải di tản ra ngoài để "trốn" ngập. “Nước ngập đến cổ, gia đình tôi phải đi chạy ngập trong đêm. Sau ngập 6 ngày, tới hôm qua gia đình tôi mới dám về lại nhà để dọn dẹp. Bùn đen bám đầy tường, đồ đạc ướt nhẹp, dọn đến đâu lại bẩn đến đó. Khổ nhất là người già và trẻ nhỏ”, ông Lý nói.
tp-ngap-mieu-nha-13.jpg
tp-ngap-mieu-nha-09.jpg
Nhiều hộ khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Nước đọng lâu ngày khiến đồ đạc và nội thất của các gia đình ám mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi sinh sôi.
ngap-mieu-nha-14.jpg
Theo thống kê, hơn 350 hộ dân tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha bị ngập nặng sau mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10. Nước dâng cao có nơi gần 1 mét, tràn vào nhà, khiến đồ đạc, thiết bị bị hư hỏng nặng.
ngap-mieu-nha-03.jpg
tp-ngap-mieu-nha-04.jpg
tp-ngap-mieu-nha-02.jpg
Sau mưa ngập, hàng trăm hộ dân khốn khổ vì nước bẩn, rác thải ứ đọng tiềm ẩn dịch bệnh.
tp-ngap-mieu-nha-15.jpg
tp-ngap-mieu-nha-16.jpg
Trước tình hình trên, tối 5/10, Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm đã huy động thêm 3 máy bơm lớn đặt tại trạm bơm Cầu Ngà – nơi đảm nhiệm tiêu thoát nước cho cả khu vực. Tổng cộng, 6 máy bơm với công suất khoảng 1.000 m³/giờ/máy được vận hành liên tục để “giải cứu” cho khu vực Miêu Nha.
ngap-mieu-nha-18.jpg
Công nhân vớt rác thải đảm bảo cho các máy bơm hoạt động an toàn.
tp-ngap-mieu-nha-12.jpg
Theo UBND phường Xuân Phương, nguyên nhân khiến hơn 350 hộ dân tại tổ dân phố số 2 Miêu Nha bị ngập nặng nề là do lượng nước mưa quá lớn. Đây vốn là vùng trũng, một khi mực nước trên sông Nhuệ lên cao sẽ bị tràn vào. Dù có trạm bơm cầu Ngà nhưng trạm bị nước vào động cơ nên cũng không thể bơm nước ra ngoài khiến khu vực bị cô lập trong "biển" nước nhiều ngày.
Phùng Linh
#ngập lụt Hà Nội #máy bơm chống ngập #xóm ngập 1 tuần #cứu trợ mưa lũ #tổ dân phố Xuân Phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục