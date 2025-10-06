6 máy bơm hoạt động ngày đêm ‘giải cứu’ xóm ngập cả tuần ở Hà Nội

TPO - Một tuần sau mưa lớn, nhiều hộ dân ở tổ dân phố số 2 Miêu Nha, phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn sống trong cảnh ngập úng. Nước rút chậm, bùn đất bủa vây, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống đảo lộn.
Nhiều hộ khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Nước đọng lâu ngày khiến đồ đạc và nội thất của các gia đình ám mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi sinh sôi.
Sau mưa ngập, hàng trăm hộ dân khốn khổ vì nước bẩn, rác thải ứ đọng tiềm ẩn dịch bệnh.
Trước tình hình trên, tối 5/10, Xí nghiệp thủy lợi Từ Liêm đã huy động thêm 3 máy bơm lớn đặt tại trạm bơm Cầu Ngà – nơi đảm nhiệm tiêu thoát nước cho cả khu vực. Tổng cộng, 6 máy bơm với công suất khoảng 1.000 m³/giờ/máy được vận hành liên tục để “giải cứu” cho khu vực Miêu Nha.