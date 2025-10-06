6 máy bơm hoạt động ngày đêm ‘giải cứu’ xóm ngập cả tuần ở Hà Nội

TPO - Một tuần sau mưa lớn, nhiều hộ dân ở tổ dân phố số 2 Miêu Nha, phường Xuân Phương (Hà Nội) vẫn sống trong cảnh ngập úng. Nước rút chậm, bùn đất bủa vây, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống đảo lộn.