Lũ đặc biệt lớn, Quân đội sẵn sàng ứng phó những kịch bản xấu nhất

TPO - Ngày 20/11, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị Quân đội tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn ở 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết; đặc biệt, lũ trên sông Ba, sông Kôn đang duy trì ở mức rất cao và các sông ở Khánh Hòa.

Bộ đội Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) sử dụng ca nô, xuồng máy vượt nước chảy xiết đến những điểm bị cô lập để ứng cứu nhân dân xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Các đơn vị điều động lực lượng, phương tiện tối đa, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân.

Các đơn vị chủ động cùng chính quyền và nhân dân cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân (tưu tiên thực phẩm có thể sử dụng được ngay như lương khô, bánh mỳ, bơ sữa...), không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục 2, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai tham gia giúp dân ứng phó mưa lũ.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Các lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên sông Ba và sông Kôn, điều động lực lượng, phương tiện bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu.

Bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết...

Video: Trung đoàn 930 (Sư đoàn Không quân 372) chuẩn bị sẵn sàng đi cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn trong ngày 20/11.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đóng quân tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân thăm hỏi và trao quà hỗ trợ nhân dân xã Diên Khánh 2, tỉnh Khánh Hòa, ngày 20/11.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập khi có lệnh.

Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các Binh chủng, Binh đoàn, học viện, nhà trường chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Binh chủng Thông tin Liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị tập trung bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất, khắc phục ngay sự cố mất tín hiệu viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

46 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh Trung Bộ

Tối 20/11, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, tính đến 17 giờ 30 cùng ngày, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ đã khiến 36 người chết, 10 người mất tích và 24 người bị thương.

Cũng trong ngày 20/11, Bộ Quốc phòng điều động 7.735 lượt bộ đội, dân quân cùng 320 ô tô, 44 xuồng, 2 flycam và 3 chó nghiệp vụ giúp nhân dân các tỉnh Trung Bộ thực hiện công tác tìm kiếm.

Hiện còn 6 điểm sạt lở và 4 điểm ngập lụt từ 0,2-0,5m tại Quảng Trị; 109 điểm sạt lở đất đá, đường giao thông ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk; 213 điểm ngập lụt tại Đà Nẵng Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Các đơn vị Quân đội vẫn đang tiếp tục chủ động cùng chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.