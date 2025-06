Bỏ phố lên rừng, nhóm bạn trẻ làm điều 'kinh ngạc' ở Cổng Trời

TPO - Giữa thâm sơn cùng cốc, nơi tưởng chừng chỉ có gió ngàn và những cánh rừng già, một nhóm bạn trẻ đã dám rời bỏ sự an toàn phố thị để bắt đầu hành trình kiến tạo cuộc đời mình. Câu chuyện khởi nghiệp từ đại ngàn An Toàn (huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định) cũng chính là hành trình xây dựng hệ sinh thái kinh tế xanh, bảo tồn và phát triển nguồn nguyên dược liệu bản địa quý giá...