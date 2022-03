Người trẻ suy nghĩ gì về trào lưu bỏ phố về quê, 'nuôi cá và trồng thêm rau'?

TPO - Sáng 7/3, tại trường THPT Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa (Long An), công an tỉnh phối hợp công an huyện, Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa, Ban giám hiệu, thầy cô và toàn thể học sinh của trường đã dự để chứng kiến trao tặng giấy khen cho học sinh của trường.