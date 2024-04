70 đại biểu sinh viên dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

TPO - Chiều 24/4 ngay khi đến TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), đoàn đại biểu Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” do T.Ư Hội SVVN tổ chức đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Dẫn đầu đoàn đại biểu có chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN, cùng 70 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu trên cả nước tham gia Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông”.

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, bạn Tưởng Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội xúc động bày tỏ: “Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954, là một mốc son chói lọi bằng vàng, bản anh hùng ca bất diệt của lịch sử dân tộc, với “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”, tất cả đã tạo nên “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng của sự kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Để làm nên chiến thắng đó, hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập, tự do của đất nước, cho chiến dịch đến ngày toàn thắng.

“Đoàn đại biểu hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” xin bày tỏ lòng thành kính dâng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã làm rạng danh non sông, đất nước Việt Nam để cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước truyền thống cha anh, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Kính mong anh linh các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào hy sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ được an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, đất nước Việt Nam trường tồn và giàu mạnh, dân tộc Việt Nam luôn được bình an và hạnh phúc”, thay mặt đoàn đại biểu, bạn Tưởng Văn Thuấn bày tỏ lòng tri ân và quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay.

Sau lễ dâng hương đoàn đại biểu đã lên đường đi vào huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động tri ân, giao lưu với các chiến sĩ đồn Biên phòng A Pa Chải (tỉnh Điện Biên), điểm cực tây của Tổ quốc.

Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" nằm trong chuỗi Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức từ ngày 24/4 – 27/4/2024, với chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.