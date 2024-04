Tuổi trẻ TPHCM với hành trình Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông

TPO - Trong khuôn khổ hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” diễn ra tại tỉnh Điện Biên từ ngày 24 đến 28/4, các đại biểu sẽ tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng tủ sách măng non; thăm và tặng phần quà cho gia đình chính sách, cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.