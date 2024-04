Hơn 94.000 công trình thanh niên các cấp trong Tháng Thanh niên 2024

TPO - Tháng Thanh niên 2024 đạt được kết quả ấn tượng, với hơn 94.000 công trình thanh niên các cấp được triển khai (vượt 80.722 công trình so với đăng ký), tổng trị giá hơn 400 tỉ đồng, gấp 2 lần so với đăng ký.

Chiều 23/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Vượt 80.722 công trình so với đăng ký

Tháng Thanh niên năm 2024 được triển khai với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo để lại nhiều dấu ấn bằng những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, mô hình hay được triển khai.

Trong Tháng Thanh niên đã có hơn 94.000 công trình thanh niên các cấp được triển khai (vượt 80.722 công trình so với đăng ký), tổng trị giá hơn 400 tỉ đồng (gấp 2 lần so với đăng ký).

T.Ư Đoàn cũng cho biết, trong Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn đã triển khai gần 38.000 đội hình tình nguyện ra quân, hỗ trợ được 5.311 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tham gia đảm bảo an sinh xã hội được thanh thiếu nhi, nhân dân đón nhận và vượt chỉ tiêu so với đăng ký.

Các cấp bộ Đoàn triển khai 37,014 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (vượt 25.893 hoạt động so với đăng ký). Các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn; chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới được đẩy mạnh. Nhìn chung, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới trong tháng được triển khai sát với chủ đề năm công tác và với nhiều chỉ tiêu vượt so với đăng ký.

Cũng theo báo cáo, hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai với hơn 8.800 hoạt động (gấp hơn 5 lần so với năm 2023), hỗ trợ cho gần 51.000 đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên; duy trì các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ thanh niên làm kinh tế…

Địa bàn trọng tâm là vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo

Điểm mới của Tháng Thanh niên năm 2024 là xác định địa bàn trọng tâm tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là các Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo Thanh niên; 63 thôn, bản, ấp, khó khăn xây dựng nông thôn mới; các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.

Đối tượng ưu tiên là đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, thanh thiếu nhi nói riêng. Với việc xác định đối tượng, địa bàn đã tạo hướng đi quan trọng cho các hoạt động của Đoàn được thiết lập sát với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả với nhiều phần việc ý nghĩa, mang lại hiệu ứng xã hội tốt. Toàn Đoàn đã tổ chức hơn 15.000 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của gần 460.000 đoàn viên thanh niên tại các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ được gần 354.000 người dân với tổng trị giá gần 600 tỷ đồng. Trong đó, triển khai 4.900 hoạt động tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tổng trị giá hơn 63 tỷ đồng.

Năm 2024 đánh dấu 20 năm Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn tháng 3 là Tháng Thanh niên, đồng thời cũng là dịp 10 năm ra đời phong trào Thanh niên tình nguyện trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, được đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn sinh động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước.



Trong suốt chặng đường 20 năm triển khai Tháng Thanh niên, đã có hơn 100 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, chung tay thực hiện hơn 668.000 công trình, phần việc, đã có hàng triệu suất quà được trao đến tay người dân trên khắp cả nước với tổng giá trị ước tính lên tới 4.500 tỉ đồng.