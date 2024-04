Sức trẻ trong chuyển đổi số

Chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định chia sẻ, nhận thức rõ vai trò của thanh niên tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng Chính quyền số, xã hội số cũng như nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Hiện, đã thành lập 176 Tổ công nghệ số thanh niên tại xã, phường, thị trấn và các trường ĐH, CĐ với 1.408 thành viên làm lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 trên ứng dụng VneID của Bộ Công an; tuyên truyền những lợi ích thiết thực của dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính; việc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác; phương pháp tra cứu, tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính trên các Cổng thông tin điện tử.

Tổ chức mô hình “Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến” với 171 đội với 855 thành viên hoạt động luân phiên hằng ngày, hằng tuần để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị Nhà nước.

Tại TP. Quy Nhơn, Đoàn phường Ngô Mây - Lê Lợi - Trần Phú phối hợp cùng các Chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” với các hoạt hỗ trợ cấp Căn cước công dân, thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân tại nhà, cơ sở y tế cho các đối tượng chính sách, người có công và già yếu, bệnh tật.

Thị Đoàn An Nhơn triển khai hiệu quả mô hình “Tuổi trẻ Nhơn Phúc với chuyển đổi số 1 trên 10”. Mô hình được thành lập với sự tham gia của 20 thành viên.

Hoạt động chính của mô hình là mỗi một ĐVTN sẽ có trách nhiệm hướng dẫn 10 người dân địa phương đăng ký tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia, cách thức quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu cá nhân, thành thạo sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi có nhu cầu.

Tạo cầu nối để người dân dễ dàng tiếp cận, liên hệ để được hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng trực tuyến một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Còn tại thị xã Hoài Nhơn đã cho triển khai thí điểm mô hình Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công trình thanh niên "Ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng dữ liệu số các di tích lịch sử phục vụ tuyên truyền và quảng bá du lịch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn thông qua mã QR-Code" trị giá 100 triệu; Đoàn Phường Hoài Hương phối hợp tổ chức ra quân “Chiến dịch tình nguyện 90 ngày hỗ trợ, hướng dẫn người dân mở và sử dụng tài khoản dịch vụ công trực tuyến”.

Qua 90 ngày triển khai thực hiện, chiến dịch đã mang lại kết quả tích cực, số lượng người dân được đoàn viên tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công và thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã vượt chỉ tiêu do Đoàn cấp trên giao...

Tỉnh Đoàn Bình Định đã tổ chức ra quân phát động công trình thanh niên “Tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số” năm 2024.

Công trình đặt ra 8 chỉ tiêu thi đua gồm mỗi năm có 40% tổng số tài khoản sử dụng dịch vụ công có phát sinh giao dịch thực tế; có 80% hồ sơ thủ tục hành chính do ĐVTN thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến; có 66.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do ĐVTN hỗ trợ thực hiện trong năm 2024; có ít nhất 6 tin, bài viết đăng trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị; có ít nhất 160.000 hộ gia đình do ĐVTN hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản VNeID và được thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến (phấn đấu giai đoạn 2022 - 2027 có 400.000 hộ gia đình do ĐVTN hướng dẫn, hỗ trợ); có ít nhất 294.021 công dân được ĐVTN hỗ trợ mở tài khoản thanh toán điện tử; hỗ trợ 10% công dân từ 14 tuổi trở lên có chữ ký số cá nhân; có 190.759 công dân được ĐVTN hỗ trợ kích hoạt tài khoản VneID trước ngày 1/7/2024 (50% tổng số công dân chưa được kích hoạt được kích hoạt tài khoản VNeID).