Tuổi trẻ Bình Định ra quân Tháng Thanh niên năm 2024

Tại chương trình, anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định chia sẻ, đã trở thành truyền thống, cứ đến tháng 3 hàng năm, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Bình Định nói riêng lại sục sôi ngọn lửa nhiệt huyết, xung kích tham gia các phong trào hành động của Đoàn.

Thông qua các phong trào thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, qua đó phát huy tài năng, sức sáng tạo, đóng góp sức trẻ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để các hoạt động diễn ra thiết thực, hiệu quả, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn yêu cầu cấp bộ Đoàn và các bạn ĐVTN toàn tỉnh, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai Tháng Thanh niên phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Các hoạt động tình nguyện phải đi vào chiều sâu và mang tính chuyên nghiệp hơn, sau mỗi hoạt động tình nguyện phải có sản phẩm và địa chỉ cụ thể.

Thường xuyên chú trọng, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên; hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; quan tâm nhiều hơn nữa cho các đối tượng thanh thiếu niên nông thôn, thanh niên yếu thế; không ngừng nâng cao cả về số lượng và chất lượng đoàn viên mới; phát hiện, lựa chọn những đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp...

Dịp này, Tỉnh Đoàn Bình Định trao tặng 20 suất quà cho các bạn ĐVTN trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (mỗi suất 300 nghìn đồng); trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 70 triệu đồng cho Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh; trao tặng 1 công trình “Vườn cây thanh niên” 10 triệu.

Ngoài ra, tặng 1 mô hình “Trường học xanh - Thân thiện môi trường” cho Trường THPT Vĩnh Thạnh và 1 công trình “Sân chơi thiếu nhi từ rác thải nhựa tái chế” cho Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh.

Sau chương ra quân cấp tỉnh, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Bình Định đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số...

Cùng ngày (3/3), tại phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn), Tỉnh Đoàn Bình Định cũng tổ chức ra quân phát động công trình thanh niên “Tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số” năm 2024.

Công trình đặt ra 8 chỉ tiêu thi đua gồm mỗi năm có 40% tổng số tài khoản sử dụng dịch vụ công có phát sinh giao dịch thực tế; có 80% hồ sơ thủ tục hành chính do ĐVTN thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến; có 66.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do ĐVTN hỗ trợ thực hiện trong năm 2024; có ít nhất 6 tin, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị; có ít nhất 160.000 hộ gia đình do ĐVTN hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản VNeID và được thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến (phấn đấu giai đoạn 2022 - 2027 có 400.000 hộ gia đình do ĐVTN hướng dẫn, hỗ trợ); có ít nhất 294.021 công dân được ĐVTN hỗ trợ mở tài khoản thanh toán điện tử; hỗ trợ 10% công dân từ 14 tuổi trở lên có chữ ký số cá nhân; có 190.759 công dân được ĐVTN hỗ trợ kích hoạt tài khoản VneID trước ngày 1/7/2024 (50% tổng số công dân chưa được kích hoạt được kích hoạt tài khoản VNeID).