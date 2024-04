Lãnh đạo TPHCM cùng cán bộ, chiến sĩ đón chào công trình bích họa mới ở trung tâm thành phố

TPO - Công trình xanh này có chiều dài hơn 190m, với tổng diện tích gần 600m2, khắc họa những phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam trải dài từ miền Tây Bắc đến miền Tây Nam bộ.

Sáng 19/4, Công an TPHCM tổ chức Lễ khánh thành công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 10 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Công trình là phần việc ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025).

Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) là công trình thứ 10 trong chuỗi các công trình do CATP phối hợp Nippon Paint Việt Nam và các đơn vị chung tay thực hiện.

Công trình xanh này có chiều dài hơn 190m, với tổng diện tích gần 600m2 , khắc họa những phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam trải dài từ miền Tây Bắc đến miền Tây Nam bộ.

Điểm nhấn của công trình là bích họa bản đồ Việt Nam nhìn từ vệ tinh với hình ảnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng đàn bồ câu trắng và cũng là sản phẩm có kích cỡ lớn kỷ lục trong số các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Ngoài việc góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố, công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” này còn góp phần chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nâng cao ý thức cộng đồng trong quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Viết Tiệp - Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TPHCM cho biết, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, sau khi tổ chức bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, phục hồi nguyên trạng các bức tường, đến nay lực lượng đoàn viên thanh niên CATP phối hợp với các đơn vị ngoài lực lượng thực hiện thành công 10 công trình bích họa chủ đề “Việt Nam tươi đẹp” trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Với công trình mới nhất này, Đại tá Lê Viết Tiệp ghi nhận công trình đã trải qua khoảng 40 ngày thi công liên tục, với sự nỗ lực của nhiều cán bộ chiến sĩ CATP, đoàn viên thanh niên các đơn vị và đội ngũ họa sĩ của đơn vị đồng hành…

Bước tiến chiến lược cho chiến dịch bóc xóa quảng cáo

Ghi nhận thành quả mới của tuổi trẻ Công an thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM (Ban Chỉ đạo 138 thành phố) cho biết, xuất phát từ tình hình thực tế nạn tội phạm tín dụng đen, quảng cáo rao vặt gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị thành phố, Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Trên cơ sở đó, nhiều cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị xã hội đã tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động ra quân, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lan rộng khắp từ trung tâm thành phố đến các huyện ngoại thành, đồng loạt tại 312 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

“Phong trào đã thật sự thu hút được sự quan tâm của đông đảo các thành phần xã hội, các tổ chức trong và ngoài lực lượng cùng tham gia, tạo thành thói quen tốt, văn minh trong quần chúng nhân, góp sức cải thiện tình hình an ninh trật tự và mỹ quan đô thị thành phố”, ông Châu nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đánh giá cao việc CATP đã ký kết phối hợp liên tịch với Thành Đoàn, Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam và các đơn vị để tổ chức các hoạt động cải tạo không gian đô thị, khoác lên phố phường hàng chục bức tranh bích họa phong cảnh, biển đảo, quê hương đất nước, con người Việt Nam, tô điểm cho đô thị những mảng màu sắc rực rỡ, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân và du khách bốn phương.

“Cùng với việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 thành phố các nội dung trọng điểm của chiến dịch thì đây được coi là bước tiến quan trọng, bước phát triển mang tính chiến lược cho chiến dịch bóc xóa quảng cáo sai quy định, làm trong sạch địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự của và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố”, ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh.