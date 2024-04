Tháng Thanh niên năm 2024 có nhiều khởi sắc

TPO - Đó là đánh giá của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024.

Chiều 23/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024 trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tạo hiệu ứng lan toả tốt trong Tháng Thanh niên năm 2024. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã tạo ra nhiều trào lưu tích cực trong giới trẻ.

Trong đó, Tỉnh Đoàn Bình Dương tạo trào lưu “Tự hào tiến bước dưới cờ Đoàn” thu hút hàng nghìn đoàn viên tham gia đăng tải clip trên ứng dụng Capcut lên mạng xã hội. Tỉnh Đoàn Khánh Hoà triển khai mô hình “Trường Sa trong trái tim tôi”, cùng với cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” góp phần bồi đắp trong bạn trẻ ý thức, trách nhiệm khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An cho biết, một trong những điểm nhấn trong Tháng Thanh niên năm 2024 của Nghệ An là cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Riêng trong Tháng Thanh niên, toàn tỉnh đã có 2.400 bản đồ được trao tặng. Đặc biệt, Nghệ An tuyên truyền, trao tặng bản đồ cho thanh niên đang học tập, làm việc, lao động ở nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng bản đồ, cuộc vận động đã thấm sâu vào từng hoạt động cụ thể trong từng cấp bộ Đoàn. Nghệ An đã triển khai hơn 500 clip hưởng ứng “Tự hào một dải non sông” giới thiệu các địa danh trên cả nước; hơn 2.000 cơ sở đoàn và các trường học hưởng ứng với sự tham gia của gần 34.000 lượt thanh thiếu nhi toàn tỉnh xếp hình bản đồ Việt Nam.

“Có những tấm bản đồ được gói ghém kỹ càng từ miền núi của quê hương Nghệ An sang nước bạn mất cả tháng trời mới đến nơi. Khi đón nhận những tấm bản đồ Tổ quốc treo lên góc học tập, phòng làm việc ở đất khách quê người, nhiều bạn trẻ bày tỏ niềm xúc động, tự hào, hướng về quê hương”, chị Thuý cho biết.

Anh Nguyễn Bá Cát - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình cho biết, trong Tháng Thanh niên, Thái Bình triển khai nhiều mô hình ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả. Đáng chú ý là Bản tin thanh niên sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo; sổ tay Đoàn viên điện tử..

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá Tháng Thanh niên năm 2024 khởi sắc hơn so với năm 2023. Việc chỉ đạo, T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch sớm, giúp các tỉnh chủ động hơn trong tổ chức hoạt động. Việc tuyên truyền hiệu quả thể hiện ở việc các thông tin có lượt tiếp cận tốt hơn. Việc tổ chức các “Ngày cao điểm” đã tạo sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

“Các tỉnh, thành Đoàn bám sát chủ đề công tác năm; công tác xây dựng Đoàn được quan tâm; 12 chỉ tiêu cơ bản đều đạt có chỉ tiêu vượt cao”, anh Huy đánh giá. Tuy nhiên anh Huy lưu ý các tỉnh, thành Đoàn cần quan tâm đến chuyển đổi số trong hoạt động và phát huy lực lượng cộng tác viên, thông tín viên, để công tác tuyên truyền được kịp thời hơn.

Dịp này, T.Ư Đoàn tặng Bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2024; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền hoạt động Tháng Thanh niên 2024, trong đó có Ban Thanh niên và 5 phóng viên Báo Tiền Phong.

Năm 2024 đánh dấu 20 năm Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn tháng 3 là Tháng Thanh niên, đồng thời cũng là dịp 10 năm ra đời phong trào Thanh niên tình nguyện trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước. Trong suốt chặng đường 20 năm triển khai Tháng Thanh niên, đã có hơn 100 triệu lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện, chung tay thực hiện hơn 668.000 công trình, phần việc, đã có hàng triệu suất quà được trao đến tay người dân trên khắp cả nước với tổng giá trị ước tính lên tới 4.500 tỷ đồng.