Xuất quân Hành trình đặc biệt 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

TPO - Sáng 24/4, tại Cột Cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” - mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của đông đảo đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Cùng dự có các anh, chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm – Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Mốc son chói lọi của dân tộc

Phát biểu tại lễ xuất quân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mãi mãi là một mốc son chói lọi của cả dân tộc, là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trong đó có sự đóng góp tích cực, to lớn của thanh niên.

Anh Huy cho biết, nhằm giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống của dân tộc, tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ, qua đó, nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, rèn luyện để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã hưởng ứng cụ thể hoá triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Các cơ quan báo chí của Đoàn đã lập chuyên mục và có nhiều tuyến tin, bài về ý nghĩa, giá trị lịch sử, bài học đối với tuổi trẻ và những câu chuyện xúc động trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên không gian mạng, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng, chia sẻ nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại, có ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

“Hôm nay, chúng ta chính thức bắt đầu một hành trình ý nghĩa hướng về Điện Biên. Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của cán bộ, hội viên Hội LHTN Việt Nam; Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” của cán bộ Hội, hội viên Hội Sinh viên Việt Nam và Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức với 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc tham gia. Các đoàn sẽ hành quân đến với tỉnh Điện Biên và di chuyển qua các địa danh cách mạng gắn với những chiến công hiển hách của các thế hệ cha anh: Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan, Ngã ba Cò Nòi, Nhà tù Sơn La, Bến phà Âu Lâu, đèo Lũng Lô, nơi thành lập chi bộ Đảng cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Lào Cai; Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Chăn Nưa, cột mốc biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc tại A Pa Chải, điểm cực Tây của Tổ quốc… ", anh Bùi Quang Huy nói.

Trao cờ lệnh xuất quân cho 4 đoàn hành trình

Tại mỗi địa danh, các đoàn đại biểu sẽ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong.

“Đặc biệt, trong Hành trình lần này, chúng ta sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà toàn bộ 134 cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại tỉnh Điện Biên. Tôi rất vui mừng khi biết rằng, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư Đoàn, tổ chức các hoạt động xuất quân tại từng địa phương, gắn với nhiều hoạt động ý nghĩa”, anh Huy nói.

Nhấn mạnh đây là một hành trình đặc biệt đối với tuổi trẻ, vì vậy, anh Huy đề nghị các đơn vị tham mưu tổ chức, đại biểu tham gia Hành trình cần quán triệt và nêu cao ý nghĩa giáo dục trong các hoạt động của mình. Trong từng hoạt động tại các địa phương, cần chú ý đến tính thiết thực, hiệu quả với tinh thần hướng về Điện Biên Phủ bằng những công trình, phần việc cụ thể, đồng thời tích cực tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa, thông điệp của Hành trình, của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

“Qua các hoạt động của hành trình tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, giá trị to lớn của sự kiện, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tiếp nối, phát huy truyền thống của dân tộc, tích cực, chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, anh Huy nói.

Tại lễ xuất quân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao cờ lệnh xuất quân cho 4 đoàn hành trình, gồm: đoàn hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn; đoàn hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn; đoàn hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” do anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” do chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư làm trưởng đoàn.

Trước lễ xuất quân, các đoàn hành trình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn; dâng hương tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” diễn ra từ ngày 24/4 – 27/4/2024. Ngày 26/4, các đoàn hành trình sẽ hội quân tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cùng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1; chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.