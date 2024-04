Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi trao tặng cờ đỏ sao vàng, bản đồ Tự hào một dải non sông tại Hoà Bình

TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và đoàn đại biểu tham gia hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hoà Bình.

Ngày 24/4, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức lễ xuất quân hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngay sau lễ xuất quân, đoàn đại biểu đã chia thành các hành trình nhánh hướng về miền đất ghi dấu ấn “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” Điện Biên Phủ. Trong đó, hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”; hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội LHTN Việt Nam triển khai; hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam triển khai.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai, với 120 đại biểu là các cán bộ Hội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tham gia hành trình. Hành trình chia thành 2 tuyến để hành quân, gồm: tuyến Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên; tuyến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên.

Đoàn hành trình tuyến Hà Nội – Hoà Bình – Sơn La – Điện Biên, do anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam dẫn đầu.

Tại Hoà Bình, đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn đã thực hiện lễ chào cờ, dâng hương hoa tại tượng đài Bác Hồ tại công trình Thuỷ điện Hoà Bình.

Tại đây, Ban Tổ chức Hành trình đã trao tặng 20 bản đồ Tổ quốc khung và 500 bản đồ Tổ quốc giấy hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”; trao Nhà hạnh phúc tặng học sinh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tặng nhiều suất quà và tiền mặt cho cựu chiến binh, gia đình thương binh liệt sĩ.

Trong hành trình hướng về Điện Biên, đoàn đại biểu đã dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Cù Chính Lan (xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, Hoà Bình). Anh hùng liệt sĩ Cù Chính Lan là một trong số 7 người đầu tiên trên toàn quốc được Chính phủ tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.