TPO - Đó là chỉ đạo của Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tại “Ngày hội thanh niên công nhân” tổ chức tại tỉnh Tây Ninh nhằm chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên công nhân.

Trong hai ngày 4- 5/5, T.Ư Đoàn tổ chức “Ngày hội thanh niên công nhân” nhằm hưởng ứng Tháng công nhân năm 2024 tại tỉnh Tây Ninh nhằm chăm lo, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên công nhân.

Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Cùng dự có lãnh đạo các ban, đơn vị của T.Ư và T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Tây Ninh; Tỉnh Đoàn Tây Ninh, đặc biệt là sự tham dự của hàng trăm đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động cùng về tham dự.

Năm thứ 13 triển khai Tháng công nhân

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe; đồng thời, cũng là điểm hẹn và khoảng thời gian mong chờ đối với người lao động. “Năm 2024 là lần thứ 13, Tháng Công nhân được tổ chức theo Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Qua mỗi năm, hoạt động của Tháng Công nhân ngày càng trở nên đa dạng, phong phú và thiết thực hơn”, anh Cương nói.

Dịp này, anh Cương đề nghị các cấp bộ Đoàn xem Tháng công nhân là tháng cao điểm như Tháng Thanh niên của Đoàn để tập trung cụ thể hóa, triển khai hiệu quả. Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan như Liên đoàn Lao động, Sở Lao động các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp để kịp thời chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân.

Gắn các hoạt động Tháng công nhân với việc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, đặc biệt chú ý và tăng cường các hoạt động hướng đến đối tượng Thanh niên công nhân tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm nay.

"Các cấp bộ Đoàn quan tâm tạo lập môi trường, phong trào để các bạn thanh niên công nhân, lao động trẻ hãy tiếp tục phát huy sức trẻ, sự sáng tạo trong công việc, năng động, tích cực trong các hoạt động, vượt qua mọi khó khăn, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp", anh Cương nói.

Gần 600 triệu đồng hỗ trợ Ngày hội thanh niên công nhân

“Ngày hội thanh niên công nhân” năm 2024 diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, có Hội thi “Tiếng hát Thanh niên công nhân” năm 2024 với 33 đội thi là thanh niên công nhân tham gia chia thành 3 bảng gồm: đơn ca, song ca, tốp ca.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 300 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 100 triệu đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế Thị xã Trảng Bàng. Chương trình tiến hành khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 100 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức khánh thành nhiều công trình thanh niên ý nghĩa: “Vườn cây Thanh niên công nhân” với 1.000 cây xanh được trồng tại Khu công nghiệp Phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng; công trình “Tuyến đường thắp sáng và đường cờ Tổ quốc” với tổng chiều dài 1,5km trên địa bàn phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng; công trình “Cụm thể thao cho thanh niên công nhân” trên địa bàn phường An Tịnh. Đồng thời, dịp này ra mắt Chi hội Công nhân nhà trọ Hồ Văn Lý với 11 hội viên và Chi đoàn Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo nguồn lực Việt Nam với 18 đoàn viên trên địa bàn phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.

Ngoài ra, ngày hội thu hút đông đảo công nhân tham gia thông qua 30 gian hàng hỗ trợ thanh niên công nhân và người lao động từ việc bán hàng bình ổn đến cắt tóc miễn phí, thay nhớt xe miễn phí; tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên công nhân…

Tổng giá trị các nguồn lực mà Ngày hội mang lại gần 600 triệu đồng.