Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày hội Thanh niên công nhân 2025

TPO - Chuỗi Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống; nâng cao đời sống thể chất, tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng thanh niên công nhân.

Sáng 26/5, tại Công viên Thanh thiếu niên, thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025 với chủ đề "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực".

Tham dự ngày hội, có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; Đảng ủy UBND tỉnh. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An; Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân các công ty đóng trên địa bàn tham gia.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam khẳng định, đội ngũ công nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu và đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân nói chung và thanh niên công nhân nhằm giúp đội ngũ công nhân ổn định cuộc sống, nâng cao tay nghề, trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy kinh tế của Việt Nam.

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo thanh niên công nhân, khen thưởng động viên kịp thời; tổ chức tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi"; tổ chức các tọa đàm, diễn đàn trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh niên công nhân trong thời kỳ mới. T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trực tiếp tổ chức và chỉ đạo tổ chức Hội tại các địa phương, đơn vị triển khai nhiều nội dung nâng cao kỹ năng, chuyên môn, tay nghề, trang bị bản lĩnh cho các bạn thanh niên công nhân nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động; bên cạnh là các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất cho thanh niên, qua đó giúp mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Được tổ chức thường niên từ năm 2023 trên nhiều khu vực của cả nước, Ngày hội Thanh niên công nhân thu hút được sự tham gia hưởng ứng của 60 nghìn thanh niên công nhân với nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc đời sống cho thanh niên công nhân; khám bệnh, trao quà tặng hơn 30 nghìn người; mở hơn 200 gian hàng giảm giá, gian hàng miễn phí phục vụ công nhân.

Năm 2025, Ngày hội được tổ chức tại 3 khu vực Bắc Giang (11/5), Đồng Nai (18/5) và Nghệ An (26/5) với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành riêng cho các bạn thanh niên công nhân, lao động trẻ đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất như: tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tham quan các di tích lịch sử, cách mạng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động team building; triển khai gian hàng giảm giá, trợ giá; tổ chức các hoạt động thể thao, giải cầu lông, pickleball; Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân” tỉnh Nghệ An; Đêm nhạc hội “Lan tỏa năng lượng tích cực” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ, kết hợp chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng giá trị lớn.

Cùng với Ngày hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tôn vinh "Người thợ trẻ giỏi toàn quốc" với "Hành trình đưa thợ trẻ giỏi đến với nơi khởi nguồn Xô Viết Nghệ Tĩnh"; dâng hương di tích lịch sử Truông Bồn, Đền thờ Bác Hồ, Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Xô Viết và khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh; tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; đại biểu có dịp trao đổi, thảo luận, lắng nghe trình bày từ các chuyên gia tại Tọa đàm "Phát huy vai trò của thanh niên công nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

“Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kỳ vọng mô hình này sẽ được nhân rộng tất cả các cấp hội trên cả nước, tạo nên một hệ thống chương trình đồng hành, điểm hẹn hấp dẫn, mái nhà chung của lực lượng thanh niên công nhân”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 40 phần quà cho 40 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà có trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 suất quà.

Tiếp nối sau lễ khai mạc Ngày hội là các trò chơi dân gian cho thanh niên với nhiều trò chơi đặc sắc, như: nhảy dây tập thể, nhảy bao bố tập thể, phi ngựa, luồn vòng qua người, đôi dép tập thể tại khuôn viên công viên thanh thiếu niên huyện Hưng Nguyên.

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực gian hàng giảm giá, miễn phí trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tại khuôn viên Công viên Thanh thiếu niên. Tham dự chương trình, các thanh niên còn được tặng nhiều phần quà ý nghĩa và có giá trị.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025. Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, tập trung vào 5 mũi chiến dịch trọng điểm: Tiếp sức mùa thi - Mùa hè xanh - Hoa phượng đỏ - Kỳ nghỉ hồng - Hành quân xanh, với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu của nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đặc thù.