Người Đà Nẵng 'choáng' vì giá rau, ớt tăng cao chưa từng thấy

TPO - Những ngày gần đây, tại nhiều chợ dân sinh ở Đà Nẵng, giá rau xanh và ớt tươi tăng đột biến khiến không ít người dân “choáng váng”. Từ rau tần ô, mồng tơi đến các loại rau gia vị như húng lủi, húng quế đều đồng loạt đội giá, trong đó ớt tươi là mặt hàng tăng mạnh nhất.

Theo ghi nhận, những ngày qua, giá nhiều loại rau xanh và ớt tươi tại các chợ dân sinh ở Đà Nẵng đồng loạt tăng cao, khiến không ít người dân bất ngờ. Từ rau tần ô, mồng tơi, cải cho đến các loại rau thơm đều đội giá, trong khi ớt tươi lại tăng vọt lên mức kỷ lục.

Mưa lũ kéo dài thời gian qua khiến giá rau và ớt tăng cao.

Cụ thể, rau tần ô, mồng tơi, cải… hiện đang được bán với giá khoảng 10.000 đồng/bó, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Các loại rau thơm như húng lủi, húng quế cũng leo lên mức 80.000–100.000 đồng/kg. Đáng chú ý, ớt tươi đã tăng sốc lên 150.000 đồng/kg, mức giá mà nhiều tiểu thương cho biết là “hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây”.

Chị Hương (trú phường Hòa Khánh) cho hay: “Bình thường 5.000 đồng là tôi mua được cả nắm ớt. Vậy mà hôm nay số tiền đó chỉ được đúng 3 trái, người bán còn ngại bán lẻ vì sợ không lời. Trước kia mua rau họ vẫn cho thêm vài trái ớt, giờ thì không còn nữa, ớt bây giờ còn mắc hơn cả thịt”.

Giá rau và ớt tăng mạnh khiến nhiều người mua không khỏi bất ngờ.

Không chỉ người mua chịu tác động, các tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ cũng gặp nhiều khó khăn. Theo các tiểu thương, việc giá rau và ớt tăng cao những ngày qua chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài làm nguồn cung giảm mạnh, sản lượng thu hoạch tại các vùng lân cận sụt giảm. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng khi bước vào thời điểm cuối năm khiến giá cả càng bị đẩy lên.

Bà Mai Thị Hường - tiểu thương tại chợ Hòa Khánh - cho biết những năm trước, sau mỗi đợt mưa lũ hay thời tiết xấu, nguồn rau xanh hay ớt tươi có thiếu hụt nhưng giá chỉ tăng trong thời gian ngắn. Năm nay mưa lũ kéo dài trên diện rộng, nông dân chưa thể gieo trồng lại kịp thời dẫn đến giá tăng cao và kéo dài hơn hẳn so với mọi năm.

Ớt tươi đã tăng giá lên 150.000 đồng/kg.

“Giá ớt tăng mạnh nên tôi phải cân nhắc khi nhập hàng. Ngày thường, tôi lấy 1-2kg vì giá rẻ, dễ bán. Nhưng mấy hôm nay giá liên tục nhảy, tôi chỉ dám nhập chưa tới 1kg. Bán không hết thì sợ hư, lỗ vốn nên buộc phải bán đúng giá, không thể cho thêm cho khách như trước”, bà Hường cho hay.

Dù việc giá rau xanh tăng giảm sau mỗi mùa mưa lũ là chuyện quen thuộc, nhưng đợt tăng giá của ớt và nhiều loại rau xanh lần này được người dân nhận xét là chưa từng thấy. Nhiều hộ gia đình buộc phải cân nhắc lại chi tiêu, giảm lượng mua hoặc chuyển sang các loại rau củ có giá mềm hơn.