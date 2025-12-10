Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Người Đà Nẵng 'choáng' vì giá rau, ớt tăng cao chưa từng thấy

Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày gần đây, tại nhiều chợ dân sinh ở Đà Nẵng, giá rau xanh và ớt tươi tăng đột biến khiến không ít người dân “choáng váng”. Từ rau tần ô, mồng tơi đến các loại rau gia vị như húng lủi, húng quế đều đồng loạt đội giá, trong đó ớt tươi là mặt hàng tăng mạnh nhất.

Theo ghi nhận, những ngày qua, giá nhiều loại rau xanh và ớt tươi tại các chợ dân sinh ở Đà Nẵng đồng loạt tăng cao, khiến không ít người dân bất ngờ. Từ rau tần ô, mồng tơi, cải cho đến các loại rau thơm đều đội giá, trong khi ớt tươi lại tăng vọt lên mức kỷ lục.

tp-giaottangimg-115220-0.jpg
Mưa lũ kéo dài thời gian qua khiến giá rau và ớt tăng cao.

Cụ thể, rau tần ô, mồng tơi, cải… hiện đang được bán với giá khoảng 10.000 đồng/bó, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Các loại rau thơm như húng lủi, húng quế cũng leo lên mức 80.000–100.000 đồng/kg. Đáng chú ý, ớt tươi đã tăng sốc lên 150.000 đồng/kg, mức giá mà nhiều tiểu thương cho biết là “hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây”.

Chị Hương (trú phường Hòa Khánh) cho hay: “Bình thường 5.000 đồng là tôi mua được cả nắm ớt. Vậy mà hôm nay số tiền đó chỉ được đúng 3 trái, người bán còn ngại bán lẻ vì sợ không lời. Trước kia mua rau họ vẫn cho thêm vài trái ớt, giờ thì không còn nữa, ớt bây giờ còn mắc hơn cả thịt”.

tp-giaottangimg-115302-0.jpg
Giá rau và ớt tăng mạnh khiến nhiều người mua không khỏi bất ngờ.

Không chỉ người mua chịu tác động, các tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ cũng gặp nhiều khó khăn. Theo các tiểu thương, việc giá rau và ớt tăng cao những ngày qua chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài làm nguồn cung giảm mạnh, sản lượng thu hoạch tại các vùng lân cận sụt giảm. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng khi bước vào thời điểm cuối năm khiến giá cả càng bị đẩy lên.

Bà Mai Thị Hường - tiểu thương tại chợ Hòa Khánh - cho biết những năm trước, sau mỗi đợt mưa lũ hay thời tiết xấu, nguồn rau xanh hay ớt tươi có thiếu hụt nhưng giá chỉ tăng trong thời gian ngắn. Năm nay mưa lũ kéo dài trên diện rộng, nông dân chưa thể gieo trồng lại kịp thời dẫn đến giá tăng cao và kéo dài hơn hẳn so với mọi năm.

tp-giaottangimg-115330-0.png
Ớt tươi đã tăng giá lên 150.000 đồng/kg.

“Giá ớt tăng mạnh nên tôi phải cân nhắc khi nhập hàng. Ngày thường, tôi lấy 1-2kg vì giá rẻ, dễ bán. Nhưng mấy hôm nay giá liên tục nhảy, tôi chỉ dám nhập chưa tới 1kg. Bán không hết thì sợ hư, lỗ vốn nên buộc phải bán đúng giá, không thể cho thêm cho khách như trước”, bà Hường cho hay.

Dù việc giá rau xanh tăng giảm sau mỗi mùa mưa lũ là chuyện quen thuộc, nhưng đợt tăng giá của ớt và nhiều loại rau xanh lần này được người dân nhận xét là chưa từng thấy. Nhiều hộ gia đình buộc phải cân nhắc lại chi tiêu, giảm lượng mua hoặc chuyển sang các loại rau củ có giá mềm hơn.

Duy Quốc
#Chợ Đà Nẵng #giá rau #giá ớt tăng mạnh #Đà Nẵng #thời tiết #nguồn cung #giá rau biến động #tiểu thương lo lắng #giá cả

Xem thêm

Cùng chuyên mục