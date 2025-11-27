Nông dân cần mẫn 'hồi sinh' vùng rau lớn nhất Đà Nẵng sau lũ

TPO - Ngay sau lũ, hàng trăm hộ ở làng rau Bàu Tròn (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nhanh chóng dọn dẹp, cải tạo đất đai, xuống giống cho vụ Tết. Những mầm xanh vươn lên sau lũ, "hồi sinh" vùng rau lớn nhất Đà Nẵng.
Để đầu tư tái sản xuất, mỗi sào đất, ông Hữu tốn khoảng 4 triệu đồng chi phí giống, phân bón, vật tư… Ở vùng “rốn lũ”, vốn đã quen con nước dữ nhưng đợt này, gia đình ông Hữu thiệt hại nặng nề.
Đợt lũ vừa rồi, 6 sào rau đang trồng mướp hương, khổ qua của gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Trong ảnh, những giàn trồng của gia đình ông Hóa vẫn “lấm” bùn đất sau trận lũ kinh hoàng.
Ở làng rau Bàu Tròn, đa số các hộ đều đã trồng lại vụ mới để phục vụ thị trường Tết, những giàn khổ qua, mướp hương, bí đao, đậu… đang nảy mầm xanh tốt, đem lại hi vọng cho nông dân sau mưa lũ.
Vùng rau này có diện tích khoảng 50ha với gần 200 hộ trồng chuyên canh, trong đợt mưa lũ vừa qua, 2/3 diện tích bị hư hại hoàn toàn.
Theo báo cáo của UBND xã Đại Lộc, tổng thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do mưa lũ trên địa bàn ước khoảng 18 tỷ đồng. Trong đó, diện tích rau màu các loại bị hư hại là gần 111ha, cây lâu năm là gần 109ha, cây giống là 5,5ha (khổ qua, mướp hương, dưa leo…).