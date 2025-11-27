Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nông dân cần mẫn 'hồi sinh' vùng rau lớn nhất Đà Nẵng sau lũ

Giang Thanh

TPO - Ngay sau lũ, hàng trăm hộ ở làng rau Bàu Tròn (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nhanh chóng dọn dẹp, cải tạo đất đai, xuống giống cho vụ Tết. Những mầm xanh vươn lên sau lũ, "hồi sinh" vùng rau lớn nhất Đà Nẵng.

tp-lang-rau-bau-tron-31.jpg
Những ngày này, Đà Nẵng tạnh ráo. Từ sáng sớm, ở làng rau﻿ Bàu Tròn (xã Đại Lộc), nhiều người dân đã cần mẫn trên những ruộng rau, hồi sinh “màu xanh” cho vùng rau lớn nhất Đà Nẵng.
tp-lang-rau-bau-tron-8.jpg
Những con đường dẫn vào ruộng rau lấm lem bùn đất, từng đống rác, cành khô tấp ngổn ngang bên bờ ruộng. Những bụi tre ven sông vẫn bạc màu vì ngâm nước lũ dài ngày.
tp-lang-rau-bau-tron-3.jpg
Chở ống nứa bằng xe bò ra bờ ruộng, ông Trần Đình Hữu (thôn Phú Phước) cầm xà beng đục những lỗ tròn dọc 2 bên luống mướp hương đang trổ lá mơn mởn. Vợ ông cần mẫn buộc dây cho từng cặp ống nứa để làm giàn.
tp-lang-rau-bau-tron-26.jpg
Mấy năm nay khu vực này không bị lũ lụt nên vụ này, ông Hữu “đánh bạc” với thời tiết, xuống giống gần 8 sào ruộng, trồng các loại la-gim. Đợt lũ vừa rồi, gần một mẫu ruộng rau của gia đình ông ngâm trong nước, toàn bộ diện tích mướp hương, khổ qua, bí... ngập úa, giàn trồng, lưới... trôi theo dòng nước lũ.
tp-lang-rau-bau-tron-28.jpg
Nước rút, ông cùng vợ gắng gượng dọn dẹp lại ruộng rau, làm cỏ, xới đất, làm luống, bón phân cải tạo đất… Khoảng 2 tuần trước, ông Hữu xuống giống, trồng cây con. Giờ đây, mướp hương đang phát triển tốt, phủ màu xanh lên những luống đất.
tp-lang-rau-bau-tron-4.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-6.jpg
Để đầu tư tái sản xuất, mỗi sào đất, ông Hữu tốn khoảng 4 triệu đồng chi phí giống, phân bón, vật tư… Ở vùng “rốn lũ”, vốn đã quen con nước dữ nhưng đợt này, gia đình ông Hữu thiệt hại nặng nề.
tp-lang-rau-bau-tron-27.jpg
“Giờ tôi chỉ mong vụ rau này thời tiết thuận lợi để bán kịp dịp Tết, kiếm đồng ra đồng vào. Nếu được chính quyền hỗ trợ phần nào thì bà con bớt cực”, ông Hữu nói.
tp-lang-rau-bau-tron-20.jpg
Cần mẫn xới những luống đất ở sát bờ sông, ông Phan Hóa (thôn Phú Phước) đang làm đất, bón phân. Nhặt nhạnh số giàn trồng còn sót lại, ông Hóa cải tạo đất đai, xuống giống vụ mới cho kịp Tết.
tp-lang-rau-bau-tron-22.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-23.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-24.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-16.jpg
Đợt lũ vừa rồi, 6 sào rau đang trồng mướp hương, khổ qua của gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Trong ảnh, những giàn trồng của gia đình ông Hóa vẫn “lấm” bùn đất sau trận lũ kinh hoàng.
tp-lang-rau-bau-tron-21.jpg
“Biết đến mùa mưa lũ nên tôi cũng trồng cầm chừng để canh thời tiết. Nhiều hộ lo xa, bỏ trống ruộng từ tháng 7 âm lịch, đến nay mới trồng lại. Nhưng nhiều hộ cũng đánh liều trồng nhiều nên thiệt hại nặng nề”, ông Hóa kể.
tp-lang-rau-bau-tron-19.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-15.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-13.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-17.jpg
Ở làng rau Bàu Tròn, đa số các hộ đều đã trồng lại vụ mới để phục vụ thị trường Tết, những giàn khổ qua, mướp hương, bí đao, đậu… đang nảy mầm xanh tốt, đem lại hi vọng cho nông dân sau mưa lũ.
tp-lang-rau-bau-tron-30.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-29.jpg
Vùng rau này có diện tích khoảng 50ha với gần 200 hộ trồng chuyên canh, trong đợt mưa lũ vừa qua, 2/3 diện tích bị hư hại hoàn toàn.
tp-lang-rau-bau-tron-33.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-18.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-12.jpg
tp-lang-rau-bau-tron-11.jpg
Theo báo cáo của UBND xã Đại Lộc, tổng thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do mưa lũ trên địa bàn ước khoảng 18 tỷ đồng. Trong đó, diện tích rau màu các loại bị hư hại là gần 111ha, cây lâu năm là gần 109ha, cây giống là 5,5ha (khổ qua, mướp hương, dưa leo…).
tp-lang-rau-bau-tron-32.jpg
Theo ông Lê Đỗ Tuấn Khương - Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, địa phương đã tiến hành thống kê và báo cáo thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất﻿. “Sau lũ, diện tích đất hoa màu bị bồi lấp rất lớn nên UBND xã đang lên phương án cải tạo đất, đảm bảo bà con kịp sản xuất vụ đông xuân”, ông Khương nói.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #làng rau Bàu Tròn #xã Đại Lộc #nông nghiệp #lũ lụt #rau mùa vụ #khôi phục nông nghiệp #vụ Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục