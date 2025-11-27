Nông dân cần mẫn 'hồi sinh' vùng rau lớn nhất Đà Nẵng sau lũ

TPO - Ngay sau lũ, hàng trăm hộ ở làng rau Bàu Tròn (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nhanh chóng dọn dẹp, cải tạo đất đai, xuống giống cho vụ Tết. Những mầm xanh vươn lên sau lũ, "hồi sinh" vùng rau lớn nhất Đà Nẵng.