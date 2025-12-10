Ninh Bình: Thúc tiến độ dự án đường 7.000 tỷ đồng kết nối rừng và biển

TPO - Dự án tuyến đường dài hơn 32km, với tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, kết nối từ tuyến đường bộ ven biển (xã Bình Minh) đến nút giao Đồng Giao (phường Tam Điệp) tỉnh Ninh Bình. Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, dự án có vai trò quan trọng trong liên kết vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng - Tây Bắc - duyên hải Bắc Trung Bộ.

Ngày 10/12, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ Dự án tuyến đường trục động lực, kết nối từ tuyến đường bộ ven biển (xã Bình Minh) đến nút giao Đồng Giao (phường Tam Điệp).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế 100 km/h (qua khu đô thị 60 km/h); giai đoạn I khai thác tốc độ 80 km/h. Tổng mức đầu tư 6.939 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh trong hai giai đoạn kế hoạch đầu tư công 2021-2025 và 2026-2030.

Dự án được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa trước phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 27/3/2025 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 868/QĐ-UBND ngày 1/10/2025, dự kiến khởi công trong tháng 12/2025 và hoàn thành vào năm 2028.

Dự án đi qua 7 xã, phường như, Bình Minh, Định Hóa, Lai Thành, Yên Mạc, Đồng Thái, Trung Sơn và Tam Điệp, với diện tích thu hồi đất hơn 200 ha, nhu cầu tái định cư lên tới hàng trăm hộ dân. Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ kiểm đếm cao; tuy nhiên, một số điểm vẫn vướng mắc do hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất, đất giao trái thẩm quyền, đất 313 và các trường hợp nhà ở bị ảnh hưởng một phần công trình.

Tính đến nay, dự án đã giải ngân 51,78% vốn kế hoạch năm 2025, gồm 38,8 tỷ đồng cho công tác GPMB và hơn 12,9 tỷ đồng chi phí tư vấn. Công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra, rà phá bom mìn… đang được triển khai đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn ghi nhận sự chủ động của chủ đầu tư và các địa phương. Tuy vậy, Phó Chủ tịch nhấn mạnh, tiến độ GPMB tại một số xã còn chậm, ảnh hưởng mục tiêu khởi công dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và tổ công tác hỗ trợ GPMB của tỉnh để làm rõ nguồn gốc đất, xác định đầy đủ chủ sử dụng, loại đất và mức giá bồi thường; đồng thời rà soát quy hoạch và quỹ đất tái định cư để bố trí hợp lý, bảo đảm ổn định cho người dân sau thu hồi đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, phối hợp kiểm đếm và nhận bồi thường; xử lý dứt điểm các công trình hạ tầng phải hoàn trả; thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật để không phát sinh khiếu kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hướng dẫn địa phương cập nhật quy hoạch sử dụng đất làm căn cứ bố trí tái định cư. Tỉnh Ninh Bình đặt mốc, hoàn thành bàn giao đất nông nghiệp trước 31/12, hoàn thành toàn bộ GPMB trước 30/6/2026, sẵn sàng cho lễ khởi công và triển khai dự án đúng kế hoạch, góp phần chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng mở ra trục giao thông chiến lược từ biển lên rừng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình và toàn vùng.