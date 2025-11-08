Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng thu ngân sách từ nhà đất tăng hơn 70%

Thanh Hiền
TPO - Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong năm 2024, thị trường bất động sản Đà Nẵng từ quý III/2025 đã dần khởi sắc nhờ các chính sách tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, điều chỉnh khung giá đất, cùng với tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm.

Ngày 8/11, Thống kê Đà Nẵng cho hay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến ngày 25/10 đạt hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt hơn 10.000 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt hơn 35.000 tỷ đồng.

kt-tu-nhan-dn-2.jpg
Đà Nẵng thu ngân sách từ nhà đất tăng hơn 70%.

Một số khoản thu chính chiếm tỷ trọng lớn: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân.

Riêng khoản thu từ nhà, đất đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu do hoạt động khai thác quỹ đất và sử dụng đất tại các khu vực có giá trị cao được triển khai thuận lợi, góp phần đáng kể vào kết quả thu ngân sách chung.

“Điều này phản ánh sự sôi động của thị trường bất động sản, góp phần tạo thêm động lực thu hút đầu tư và tăng nguồn lực cho ngân sách. Tuy nhiên, nguồn thu từ đất thường có tính biến động theo tình hình thị trường và tiến độ thực hiện các dự án”, Thống kê Đà Nẵng nhìn nhận.

Thống kê Đà Nẵng cho biết thêm, sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong năm 2024, thị trường bất động sản Đà Nẵng từ quý III/2025 đã dần khởi sắc nhờ các chính sách tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, điều chỉnh khung giá đất, cùng với tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường ven sông Cổ Cò, khu công nghệ cao mở rộng, và các khu đô thị mới phía Tây Bắc.

tp-dat-10-5074-6152.jpg
Tình hình giao dịch đất ở Đà Nẵng sôi động, nhất là giai đoạn ngay trước và sau sáp nhập.

Lượng giao dịch tăng trở lại, đặc biệt ở phân khúc đất nền và nhà liền thổ. Nhờ đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ. Dịch vụ kinh doanh bất động sản trong tháng 10 đạt 1.749 tỷ đồng, tăng tới 77,8% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2025, dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 104%.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #thu ngân sách #nhà đất #bất động sản #giá đất #gia dịch #hơn 70%

