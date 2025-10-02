Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán

TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu cả nước tăng ít nhất 25% so với dự toán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 2/10 gửi các bộ ngành, địa phương về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025.

Công điện nêu rõ, đến ngày 30/9 năm 2025, thu ngân sách nhà nước (NSNN) xấp xỉ đạt 100% dự toán năm 2025 trong khi vẫn thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất khoảng trên 200 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không thuận đến nền kinh tế nước ta.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành NSNN trong những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, cần quyết liệt thực hiện công tác thu NSNN, phấn đấu thu NSNN cả nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Trên cơ sở đó, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ; quyết liệt, kiên trì, kiên định mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kiên quyết tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế…

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung, đẩy nhanh quyết liệt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương quyết liệt hơn nữa việc điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Kiểm soát bội chi NSNN, nợ công trong phạm vi cho phép.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần khẩn trương đôn đốc việc điều chuyển vốn đầu tư công từ bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang những nơi có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quy định.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện công điện này.