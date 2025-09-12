Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu trưng bày vũ khí hiện đại của Quân đội

TPO - Chiều 12/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội đã tới tham quan, kiểm tra tại khu vực trưng bày vũ khí, khí tài quân sự.

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm diễn ra từ ngày 28/8 - 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), khắc họa bức tranh tổng thể, toàn diện về 80 năm hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm trưng bày các nhóm sản phẩm vũ khí, khí tài thế hệ mới, UAV, mô hình tổ hợp tên lửa, sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng…

Nội dung trưng bày góp phần thể hiện những bước tiến vượt bậc của Quân đội ta trong hiện đại hóa Quân đội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang tới tham quan triển lãm, chiều 12/9.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra các bộ trang phục lính bắn tỉa, trang phục phát xạ thấp và áo trang bị K23 cùng vũ khí đi kèm. Đây là những sản phẩm do Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo).

Video: Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tính năng của một số trang thiết bị mới dành cho quân nhân.

Đại tướng Phan Văn Giang tham quan UAV hiện đại do Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng tại khu vực trưng bày tên lửa S-125-VT do Tập đoàn Viettel sản xuất.

Đoàn công tác tham quan khu vực trưng bày pháo phòng không.