Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu trưng bày vũ khí hiện đại của Quân đội

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 12/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội đã tới tham quan, kiểm tra tại khu vực trưng bày vũ khí, khí tài quân sự.

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm diễn ra từ ngày 28/8 - 15/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), khắc họa bức tranh tổng thể, toàn diện về 80 năm hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm trưng bày các nhóm sản phẩm vũ khí, khí tài thế hệ mới, UAV, mô hình tổ hợp tên lửa, sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng…

Nội dung trưng bày góp phần thể hiện những bước tiến vượt bậc của Quân đội ta trong hiện đại hóa Quân đội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân.

bqp.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tới tham quan triển lãm, chiều 12/9.
bqp-1.jpg
bqp-2.jpg
bqp-3.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra các bộ trang phục lính bắn tỉa, trang phục phát xạ thấp và áo trang bị K23 cùng vũ khí đi kèm. Đây là những sản phẩm do Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo).
Video: Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tính năng của một số trang thiết bị mới dành cho quân nhân.
bqp-2-7725.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tham quan UAV hiện đại do Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất.
bqp-4.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng tại khu vực trưng bày tên lửa S-125-VT do Tập đoàn Viettel sản xuất.
bqp-3-3656.jpg
Đoàn công tác tham quan khu vực trưng bày pháo phòng không.
dh6-4933.jpg
bqp-6.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra thông số của ngư lôi Hải quân.
Nguyễn Minh
#Trung tâm Triển lãm Quốc gia #Đại tướng Phan Văn Giang #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #Quân đội nhân dân Việt Nam #Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục