Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai

TPO - Tổng Bí thư đề nghị cần bảo đảm yêu cầu nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay; bảo đảm phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ; các quan điểm, định hướng lớn và các chính sách quan trọng của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai cần được đặt trong tổng thể với các luật có liên quan, về thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản...

Sáng 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án Luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.



Sửa Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các dự án luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều quy định đan xen nhau, trong bối cảnh sửa đồng thời các luật, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo, dẫn đến việc phải tiếp tục sửa đổi trong một thời gian ngắn, cho nên phải được xem xét kỹ lưỡng.

Theo Tổng Bí thư, các nội dung đưa ra trao đổi đều là những vấn đề lớn, khó, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết, bảo đảm giải quyết được cơ bản những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn và tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, hướng tới mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng Bí thư đề nghị cần bảo đảm yêu cầu nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay; bảo đảm phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ; các quan điểm, định hướng lớn và các chính sách quan trọng của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai cần được đặt trong tổng thể với các luật có liên quan, về thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản...

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn do quy định của pháp luật trên lĩnh vực đất đai, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; tiếp tục nghiên cứu kỹ các phương án để xử lý hài hòa, tháo gỡ vướng mắc.

Tổng Bí thư nêu rõ, Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân nên việc sửa đổi cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư lưu ý, cần nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, xem xét một cách kỹ lưỡng, căn cơ, gốc rễ vấn đề để phương án đưa ra phải đảm bảo tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, hài hòa các lợi ích, tránh để phát sinh những điểm nóng, xảy ra tranh chấp, khiếu nại ảnh hưởng đến không khí chính trị chung; đồng thời cũng không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc những chính sách trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Triệt để cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh

Về dự án Luật Đầu tư, Tổng Bí thư nêu, cần quán triệt thực hiện đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; phải tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu; đồng thời tháo gỡ những "điểm nghẽn" hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thể hiện đúng tinh thần “chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát"; bảo đảm việc đặt ra ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là “vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”, còn lại triệt để cắt giảm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Việc quy định ngành, nghề ưu đãi đầu tư cần bao quát hết chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, năng lượng mới đã đề cập trong Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.



Về dự án Luật Quy hoạch, Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá việc bãi bỏ, điều chỉnh một số quy hoạch ngành quốc gia, quan tâm xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch để bảo đảm dự án đầu tư không bị mất nhiều thời gian, đồng thời có thể vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy hoạch đang hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tránh lãng phí.

Xây dựng Luật Quy hoạch phải đảm bảo được tầm nhìn phát triển của quốc gia; xây dựng được hạ tầng mang tính tổng thể, dài hạn và giải quyết nhiệm vụ phát triển hạ tầng để dẫn dắt sự phát triển chung; tiếp tục phân cấp, phân quyền, xác định rõ thẩm quyền trong công tác quy hoạch, gắn với đơn giản hóa quy trình, thủ tục trong hoạt động quy hoạch, đảm bảo đồng bộ việc phân cấp, phân quyền theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; tiếp tục nghiên cứu quy định bổ sung để xử lý các bất cập về hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và đánh giá sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch.

Về dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, có nhiều nội dung cụ thể liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi) và một số luật khác có liên quan, bước đầu cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung đảm bảo tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống pháp luật.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ tập trung quyết liệt, chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan đầu tư nguồn lực trí tuệ, tâm huyết, bám sát những yêu cầu để hoàn thiện dự án luật có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra; Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp nội dung báo cáo trong tờ trình, các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị những nội dung thuộc thẩm quyền.