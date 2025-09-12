Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang thông tin điện tử 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV'

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, đối với cán bộ, đảng viên, Trang thông tin là “Sổ tay điện tử” trong những ngày Đại hội. Đối với nhân dân, đây là “điểm đến tin cậy” để tiếp cận văn kiện, theo dõi thảo luận chính sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong thực thi nghị quyết.

Cung cấp thông tin đúng - đủ - kịp thời

Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV".

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm “một nguồn-một chuẩn-một tiếng nói” trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết sau Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu triển lãm về các Tổng Bí thư của Đảng. Ảnh: Đăng Khoa.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hình tầm nhìn, mục tiêu và những đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng, thông tin lưu chuyển cực nhanh, đa chiều đan xen, mỗi thông tin chính thống đều có giá trị như một “điểm tựa” để xã hội định hướng nhận thức và hành động.

Vì vậy, Trang thông tin điện tử phải hoàn thành ba nhiệm vụ cốt lõi: cung cấp thông tin đúng - đủ - kịp thời; định hướng dư luận bằng luận cứ khoa học và dữ kiện chính xác; kết nối - tương tác tạo đồng thuận xã hội trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trang thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi - đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức.

Tổng Bí thư cùng các đại biểu tham dự lễ ra mắt Trang thông tin điện tử.

Để vận hành Trang thông tin hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Báo Nhân Dân quán triệt và thực hiện sáu yêu cầu trọng tâm, coi đó là “kỷ luật vận hành” của Trang thông tin.

Trước hết, là kỷ luật thông tin. Mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất.

Bên cạnh đó là sự "chính xác, kịp thời". Thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại. Tiêu chí là “đúng - đủ - nhanh - gọn - hay”.

“Sổ tay điện tử” trong những ngày Đại hội

Để đảm bảo “an toàn - an ninh”, Tổng Bí thư lưu ý phải vận hành bảo mật nhiều lớp, giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào…

Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV". Ảnh: Đăng Khoa.

Tổng Bí thư lưu ý, đối với cán bộ, đảng viên, Trang thông tin là “Sổ tay điện tử” trong những ngày Đại hội. Đối với nhân dân, đây là “điểm đến tin cậy” để tiếp cận văn kiện, theo dõi thảo luận chính sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong thực thi nghị quyết.

Đối với kiều bào và bạn bè quốc tế, đây là “cửa sổ Việt Nam” về một đất nước đổi mới, kỷ cương, văn hóa, chủ động hội nhập, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Do vậy, Trang thông tin cần phát huy thế mạnh của dữ liệu và công nghệ. Mỗi bản tin nên kèm dữ liệu gốc và liên kết tới văn bản quy phạm liên quan; mỗi số liệu có nguồn trích dẫn; mỗi thông điệp lớn có phiên bản tóm tắt và phiên bản đầy đủ để phục vụ đa dạng đối tượng.