Tổng Bí thư Tô Lâm dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn". "Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.



Đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho biết, 55 năm qua là một hành trình vất vả gian lao, nhưng đầy tự hào, vinh quang của các thế hệ những người làm truyền hình Việt Nam.

Qua ống kính của Đài Truyền hình Việt Nam, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam hiện lên sinh động, chân thực: từ những trang sử hào hùng, những thành tựu đổi mới, đến những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn, các chương trình văn hóa, văn nghệ, giải trí đậm đà bản sắc và mang âm hưởng hiện đại, ngang tầm quốc tế....



Với những cống hiến bền bỉ, Đài Truyền hình Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Lao động hạng Nhất…

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng các đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

Theo Tổng Bí thư, đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, suốt 55 năm qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc. Các chương trình, tác phẩm của Đài truyền hình Việt Nam đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam, do có thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung tuyên truyền, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất các chương trình truyền hình, các hoạt động thiện nguyện, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn". "Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Kiên định đồng hành cùng các đường lối của Đảng, hết lòng phục vụ Nhân dân

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển như vũ bão; tình hình địa chính trị, địa kinh tế biến chuyển không ngừng; cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gay gắt, nguy cơ xung đột vũ trang, bùng phát điểm nóng có thể diễn ra bất ở thời điểm nào, tin tức thời sự chuyển động cuồn cuộn... những điều ấy càng làm cho thông tin trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của nhân loại, là nguồn sức mạnh chiến lược, là tài nguyên đặc biệt, là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong giai đoạn phát triển mới, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, sự nghiệp báo chí - truyền thông nói chung và Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng đứng trước thời cơ lớn và thách thức gay gắt. Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today và trải nghiệm những nội dung của kênh truyền hình này. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Đài Truyền hình Việt Nam phải là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển dân tộc. Với vị thế mới, yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam phải xác định là đài truyền hình quốc gia với những mục tiêu cụ thể, kiên định đồng hành cùng các đường lối của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân...

Tổng Bí thư yêu cầu, nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam góp phần dẫn dắt, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ, trình độ hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Đài Truyền hình Việt Nam cần góp phần hình thành hệ giá trị yêu nước, nhân ái, trung thực, đoàn kết, sáng tạo - làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tiếp tục tăng cường các chương trình có tính chính luận cao, các tuyến tin bài phản bác, đấu tranh luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động thực hiện mô hình xã hội hóa, liên kết hợp tác và không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ, sáng tạo chương trình, nhiều nội dung hấp dẫn để người dân được hưởng thụ văn hóa, giải trí lành mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ truyền thông quốc tế.