28 trưởng phòng cấp tỉnh, 126 trưởng công an xã đồn ở Lâm Đồng sẵn sàng làm việc sau sáp nhập

TPO - Từ ngày 1/7, bộ máy Công an tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập chính thức đi vào hoạt động với 28 trưởng phòng cấp tỉnh và 126 trưởng công an xã, đồn công an được bố trí từ 3 địa phương Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.