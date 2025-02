Ninh Thuận công bố quyết định nhân sự, điều động nhiều cán bộ công an

TPO - Sau khi bỏ công an cấp huyện, nhiều Trưởng công an các địa phương tại tỉnh Ninh Thuận được điều động về làm lãnh đạo các phòng thuộc công an tỉnh.

Sáng 28/2, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Công an tỉnh Ninh Thuận đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an 7 huyện của tỉnh và Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận có quyết định điều động 8 cán bộ cấp Trưởng phòng và 25 cán bộ cấp Phó Trưởng phòng. Trong đó, 6 Trưởng công an huyện về làm lãnh đạo ở các phòng nghiệp vụ.

Cụ thể, trung tá Trần Quốc Tuấn - Trưởng Công an huyện Ninh Hải, giữ chức Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh; thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Công an huyện Ninh Sơn, giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; thượng tá Phạm Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Thuận Bắc, giữ chức Trưởng phòng Tham mưu; thượng tá Nguyễn Thành Công - Trưởng Công an huyện Thuận Nam, giữ chức Trưởng phòng Công tác chính trị; thượng tá Hoàng Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Ninh Phước, giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh và thượng tá Hoàng Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Bác Ái, giữ chức Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ thượng tá lên đại tá đối với Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận Lê Quang Dũng.